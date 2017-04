'Non è stata una vacanza... è stata una guerra!', Kevin Hart per il remake

Di Federico Boni lunedì 1 maggio 2017

Ancora remake tra le commedie anni '80. Torna al cinema 'Non è stata una vacanza... è stata una guerra!'.

30 anni dopo l'uscita in sala, la Universal Pictures riporterà in vita The Great Outdoors, commedia del 1988 arrivata in Italia con il titolo 'Non è stata una vacanza... è stata una guerra!'. Protagonista del remake Kevin Hart, con Randall Green, che ha recentemente scritto il nuovo Scooby-Doo della Warner, allo script.

Diretto da Howard Deutch, sceneggiato da John Hughes e interpretato, tra gli altri, da John Candy, Annette Bening e Dan Aykroyd, il film vedeva Chet, sua moglie Conny e i due figli Buck e Wally andare in vacanza in un ameno paesino di montagna sulle rive di uno splendido laghetto, con l'idea di trascorrere un soggiorno da sogno. Ma l'idillio è presto rovinato: la casa è a soqquadro, e a rompere le uova nel paniere arriva per di più Roman, il cognato di Chet, con moglie e gemelle al seguito. Roman è un gran burlone e bersaglia Chet con scherzi di ogni genere fino a fargli perdere la pazienza.

Oltre 40 i milioni di dollari incassati solo negli States dalla pellicola originale, per un Hart che a breve sarà in sala con il reboot di Jumanji e in qualità di doppiatore nel cartoon Capitan Mutanda. Il 2016 è stato un anno ricchissimo per il comico, riuscito ad incassare 124 e 216 milioni di dollari con Ride Along 2 e Central Intelligence, per poi rastrellarne 23 con Kevin Hart: What Now? ed infine 875 con Pets, da lui doppiato.

Fonte: Comingsoon.net