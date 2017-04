The Hero: trailer e poster del film con Sam Elliott

Di Pietro Ferraro sabato 29 aprile 2017

The Hero: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Brett Haley nei cinema americani dal 9 giugno 2017.

Disponibili online trailer e locandian di The Hero, dramma indipendente che ha fatto il suo debutto al Sundance Film Festival all'inizio di quest'anno dove è stato premiato e ha ricevuto recensioni positive in cui si è in particolare lodata la performance del protagonista Sam Elliott.

The Hero vede Sam Elliott nei panni di Lee Hayden, una ex star di film western arrivata ad un punto del suo percorso artistico in cui riceve premi alla carriera mentre è ancora in cerca di un ruolo che lo definisca come attore.

Il cast di supporto comprende Laura Prepon, Krysten Ritter, Nick Offerman e Katharine Ross.

Il film è diretto da Brett Haley meglio noto per la commedia drammatica Nei miei sogni (I'll See You in My Dreams). Haley e il suo co-sceneggiatore Marc Basch, hanno scritto The Hero specificatamente per Sam Elliott, che per Haley aveva già interpretato Nei miei sogni. Haley descrive The Hero come sua lettera d'amore a Elliott affermando che: "Sam è il migliore..è un incredibile attore ed essere umano. È così appassionato del suo lavoro che per me è un'icona".





Lee Hayden (Sam Elliott) è una vecchia icona western con una voce d'oro, ma le sue migliori prestazioni sono decenni dietro di lui. Lee trascorre i suoi giorni rivivendo vecchie glorie e fumando troppa erba con l'ex collega ora venditore Jeremy (Nick Offerman), fino a quando una diagnosi di cancro lo costringe a mettere a fuoco le sue priorità. Presto Lee inizia una coinvolgente e controversa relazione con la comica Charlotte (Laura Prepon) mentre cerca di riallacciare i rapporti con la figlia che non vede da tempo, Lucy (Krysten Ritter), e al contempo di trovare un ruolo finale per cementare la sua eredità di attore.

The Hero debutta nei cinema americani il 9 giugno 2017.