Masters of the Universe, McG abbandona He-Man

McG abbandona la regia di Masters of the Universe, da Natale 2019 in sala.

Masters of the Universe: il regista McG parla del reboot e di Kellan Lutz potenziale He-Man Il regista McG si dice entusiasta del reboot di "Masters of the Universe" e sta lavorando sodo per renderlo possibile. Doppia novità in casa Masters of the Universe. L'uscita in sala della pellicola è stata ufficializzata, con il 18 dicembre 2019 segnato in rosso, ma non sarà più McG a dirigere l'attesa trasposizione cinematogrfica dei giocattoli Mattel.

La Sony dovrà quindi trovare un degno sostituto in tempi brevi, con David Goyer, sceneggiatore di Batman Begins e L'uomo d'acciaio, chiamato dallo studios per rimettere mano allo scripr. Casting in corso, ovviamente, per un iconico personaggio già sbarcato in sala nel lontano 1987. Diretto da Gary Goddard, il film vedeva Dolph Lundgren nei muscoli di He-Man, Frank Langella nei panni di Skeletor e Courteney Cox in quelli di Julie Winston, adolescente creata appositamente per la pellicola.

Due giorni dopo l'uscita in sala, Masters of the Universe dovrà scotrarsi con il musical Wicked della Universal e con un misterioso titolo Disney.

