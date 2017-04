The Exception: trailer e poster del thriller con Jai Courtney e Lily James

Di Pietro Ferraro sabato 29 aprile 2017

The Exception: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film di guerra nei cinema americani dal 2 giugno 2017

Disponibili un trailer e due locandine ufficiali di The Exception, un thriller a sfondo bellico con protagonista Jai Courtney. L'attore australiano lanciato dalla serie tv Spartacus - Sangue e sabbia è ancora in cerca di un ruolo che lo imponga all'attenzione e che lasci il segno, nonostante sfoggi un curriculum piuttosto ricco con ruoli accanto a Tom Cruise in Jack Reacher, a Bruce Willis in Die Hard - Un buon giorno per morire, al fianco di Arnold Schwarzenegger in Terminator Genisys e nei panni di Captain Boomerang in Suicide Squad.

The Exception è un thriller ambientato durante la seconda guerra mondiale che vede Courtney nei panni di Stefan Brandt, un soldato nazista intento a scovare una talpa della resistenza olandese cjhe finisce per innamorarsi di una ragazza ebrea interpretata da Lily James, l'attrice è nota per il ruolo di Cenerentola nell'omonimo remake live-action della Disney.

The Exception è diretto dal pluripremiato regista teatrale David Leveaux che fa il suo debutto sul grande schermo. Leveaux in un'intervista a USA Today ha parlato del casting di Jai Courtney.

Per avere un Brandt credibile dovevi avere un uomo che fosse un soldato e un combattente credibile, qualcuno che risultasse immediatamente un maschio alfa, in altre parole, non poteva essere Amleto fin dall'inizio ma più simile a Macbeth. Una cosa è interpretare un eroe tutto d'un pezzo dall'inizio alla fine, altra cosa è interpretarne uno che che diventa autenticamente vulnerabile in un momento davvero scomodo per lui.

Il cast è completato da Christopher Plummer nei panni del Kaiser Guglielmo II di Prussia e Germania, Janet McTeer in quelli di sua moglie l'Imperatrice Erminia di Reuss-Greiz e Eddie Marsann è il militare e criminale di guerra nazista Heinrich Himmler.

The Exception debutta nei cinema americani il 2 giugno 2017.