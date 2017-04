Star Wars 8: svelati i nuovi costumi di Rey e Kylo Ren (SPOILER)

Di Pietro Ferraro domenica 30 aprile 2017

Kylo Ren apparirà senza la sua maschera e con un nuovo costume in "Star Wars 8" come rivelano alcune immagini del videogame "Star Wars: Battlefront 2".

I nuovi look di Kylo Ren e Rey in Star Wars: Gli ultimi Jedi sono mostrati nel videogame sequel Star Wars Battlefront II. Lucasfilm è piuttosto abile nel mantenere segreti i dettagli dei loro film, ma con l'uscita di materiale collaterale diventa sempre più difficile, dato che il merchandise deve essere pronto prima del tempo per coincidere con il rilascio del film, in questo caso di Star Wars 8.

Star Wars 8: nuovi rumor sulla collana di Luke Skywalker Un nuovo rumor parla di un artefatto legato a Darth Vader che Kylo Ren vuole disperatamente.

Attenzione a seguire trovate SPOILER minori su Star Wars 8 quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Questo spoiler minore arriva tramite Star Wars Battlefront II, videogame in uscita il 17 novembre 2017. Le immagini promozionali sono state pubblicate sul sito irlandese Game Stop come promozione ai preordini del videogioco. Immaginiamo che si sia trattato di un errore perché si possono vedere chiaramente i nuovi look di Kylo Ren e Rey. Il nuovo costume di Kylo Ren sembra essere praticamente invariato, ad eccezione di una protezione per la spalla e di un mantello senza cappuccio, ma l'abito di Rey potrebbe confermare quello che molti ipotizzano da tempo: Rey è al 100% un Jedi. Queste informazioni non sono confermate, ma alcuni fan hanno sottolineato come il suo abbigliamento condivida più di qualche somiglianza con Qui-Gon Jinn. Un altro fattore che indica il percorso di Rey come Jedi è che l'immagine condivide le abilità dei personaggi giocabili di Rey e Kylo Ren con il personaggio di Rey che dispone dell'abilità Jedi di controllare le menti dei suoi nemici.

Il look di Rey si ricollega anche con una delle molte teorie proposte dai fan dopo l'uscita di "Il risveglio della Forza" che ipotizzava che Rey potrebbe essere una Kenobi. Il produttore di social media per Good Morning America, Jeffrey D. Lowe, si è poi divertito su Twitter a mettere a confronto la nuova immagine di Rey con quelle di Obi-Wan Kenobi e Anakin Skywalker con un effetto particolarmente suggestivo (trovate il tweet in coda all'articolo).

Il primo videogioco di Star Wars Battlefront è un reboot dei tre giochi precedenti e uno sparatutto in prima e terza persona che consente ai giocatori di combattere come personaggi provenienti da tutto l'universo Star Wars. I critici e i giocatori hanno elogiato il gioco per grafica e gameplay, ma lo hanno anche criticato per la mancanza di una modalità di campagna in solitaria. Battlefront II includerà una campagna in solitaria dove i giocatori assumono il ruolo di Iden Versio che guida la "Inferno Squad". Un'altra aggiunta a Battlefront II è l'opzione "preorder" che include nuove varianti cromatiche dei personaggi (skins) di Rey e Kylo Ren tratte da Star Wars 8.

Star Wars: Gli ultimi Jedi debutta nei cinema il ​​15 dicembre 2017.