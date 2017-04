Tokyo Ghoul: trailer e poster del film live-action basato sul manga di Sui Ishida

Di Pietro Ferraro domenica 30 aprile 2017

Tokyo Ghoul: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action di Kentaro Hagiwara nei cinema giapponesi dal 29 luglio 2017.

Disponibile un primo trailer e una locandina dell'adattamento live-action Tokyo Ghoul basato sull'omonimo manga di Sui Ishida.

Diretto da Kentaro Hagiwara (Anniversary), la storia segue lo studente universitario Ken Kaneki a cui in punto di morte vengono trapiantati gli organi di un Ghoul trasformandolo in un ibrido. Ken una volta guarito si troverà costretto a confrontarsi con una nuova vita e con mostri che vedono gli umani solo come prede e che si possono cibare unicamente della loro carne.

Il cast comprende Masataka Kubota, Fumika Shimizu, Yu Aoi, Nobuyuki Suzuki e Yo Oizumi.

Tokyo Ghoul è un manga scritto e disegnato da Sui Ishida tra i più venduti in Giappone e con oltre due milioni di copie vendute nel mondo. Il manga ha generato un prequel (Tokyo Ghoul: JACK), un sequel (Tokyo Ghoul:re), un adattamento anime in due stagioni (Tokyo Ghoul √A) e anche diversi videogames.





In una odierna Tokyo la società vive nella paura dei Ghoul: creature misteriose che sembrano esattamente come gli esseri umani, ma che hanno una fame insaziabile per la loro carne. Nessuna di queste creature ha mai incrociato la strada di Ken Kaneki, un ragazzo ordinario e studioso, fino a quando un incontro violento lo trasformerà nel primo esemplare ibrido di Ghoul. Intrappolato tra due mondi, Ken deve sopravvivere ai violenti conflitti delle fazioni combattenti dei Ghoul tentando di apprendere il più possibile sulla società Ghoul, sui nuovi poteri acquisiti e sulla linea sottile tra l'uomo e il mostro.

Tokyo Ghoul è previsto in uscita in Giappone il 29 luglio 2017.