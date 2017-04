Fast and Furious 8 abbatte il muro del miliardo di dollari worldwide

Di Federico Boni lunedì 1 maggio 2017

Fast and Furious 8 è il 30esimo film a superare la soglia del miliardo d'incasso.

Box Office, La Bella e la Bestia abbatte il muro del miliardo worldwide La Bella e la Bestia è diventato il 29esimo film 'miliardario' della Storia. Il 14esimo targato Disney. 17 giorni. Tanto ha impiegato Fast and Furious 8 per abbattere il muro del miliardo di dollari incassati in tutto il mondo ($1,060,321,35 per la precisione), replicando quanto fatto due anni fa dal capitolo 7. Anche in quel caso 17 giorni, per poi chiudere la propria corsa a quota 1,516,045,911 dollari. Difficile che questo ottavo capitolo possa fare altrettanto, visto il calo a cui è andato incontro negli States, abbondantemente ripagato dall'ennesimo boom sul suolo cinese.

Per la Universal si tratta del 5° film miliardario della propria storia, il 4° negli ultimi 2 anni. Segno di una pianificazione precisa e vincente. Furious 8 è così diventato il 30esimo 'miliardario' di sempre, inflazione esclusa. Il 18esimo degli ultimi 5 anni.

Costato 250 milioni, Furious 8 ne aveva incassati 532 all'esordio mondiale in 4 giorni appena. Mai nessuno era arrivato a tanto. Un successo praticamente annunciato, con il botteghino cinese, 319 milioni in cassa, a fare da traino. Prima di lui, in questo 2017, solo La Bella e la Bestia era andato oltre il miliardo worldwide. Sedicesima e 20esima posizione per i due titoli in questa speciale classifica.

Club del miliardo Film

1 - Avatar - $2,788.0 - 2009

2 - Titanic - $2,186.8 - 1997^

3 - Star Wars: The Force Awakens - $2,066.4 - 2015

4 - Jurassic World - $1,670.4 - 2015

5 - Marvel's The Avengers - $1,519.6 - 2012

6 - Furious 7 - $1,516.0 - 2015

7 - Avengers: Age of Ultron - $1,405.4 - 2015

8 - Harry Potter e i Doni della Morte Parte 2 - $1,341.5 - 2011

9 - Frozen - $1,276.5 - 2013

10 - Iron Man 3 - $1,215.4 - 2013

11 - Minions - $1,159.4 - 2015

12 - Captain America: Civil War - $1,153.3 - 2016

13 - Transformers: Dark of the Moon - $1,123.8 - 2011

14 - Il signore degli Anelli: il ritorno del Re - $1,119.9 - 2003

15 - Skyfall - $1,108.6 - 2012

16 - La Bella e la Bestia - 1,142.5 - 2017

17 - Transformers: Age of Extinction - $1,104.1 - 2014

18 - The Dark Knight Rises - $1,084.9 - 2012

19 - Pirati dei Caraibi - La maledizione del forziere fantasma - $1,066.2 - 2006

20 - Toy Story 3 - $1,063.2 - 2010

21 - Fast and Furious 8 - $1,060.3 - 2017

22 - Rogue One: A Star Wars Story - $1,055.7 - 2016

23 - Pirati dei Caraibi - Oltre i confini del mare - $1,045.7 - 2011

24 - Jurassic Park - $1,029.2 - 1993

25 - Alla Ricerca di Dory - $1,027.9 - 2016

26 - Star Wars: Episode I - $1,027.0 - 1999

27 - Alice in Wonderland - $1,025.5 - 2010

28 - Zootropolis - $1,023.8 - 2016

29 - Lo Hobbit - $1,021.1 - 2012

30 - Il Cavaliere Oscuro - $1,004.6 - 2008