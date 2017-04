ReLIFE: trailer e poster del film live-action basato sul manga di Yayoisō

Di Pietro Ferraro domenica 30 aprile 2017

Disponibili trailer e poster di ReLIFE, adattamento live-action giapponese del manga fantascientifico di Yayoisō.

Diretto da Takeshi Furusawa (Assassination Classroom), la storia segue Arata, un disoccupato, che riceve una misteriosa offerta di lavoro per partecipare ad un esperimento scientifico. Arata viene ringiovanito di dieci anni così da poter tornare ad essere uno studente liceale permettendogli di correggere tutto ciò che gli è andato storto nella vita.

Il cast comprende Taishi Nakagawa, Yuna Taira, Mahiro Takasugi, Elaiza Ikeda e Sae Okazaki.

Il manga di Yayoisō, già adattato in una serie anime di 13 episodi, fa parte di un genere definito "Seinen" che indica anime e manga che hanno come target un pubblico maschile over 18.





