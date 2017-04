Spider-Man Homecoming - nuova action figure dell'armatura "Mark XLVII" di Iron Man

Di Pietro Ferraro domenica 30 aprile 2017

Hot Toys svela una nuova action-doll che ritrae l'armatura di Tony Stark / Iron Man nel nuovo reboot "Spider-Man: Homecoming".

Il giovane Peter Parker / Spider-Man (Tom Holland) reduce dal debutto in Captain America: Civil War, torna al cinema il 6 luglio nel reboot Spider-Man: Homecoming.

Entusiasta della sua esperienza con gli Avengers, Peter torna a casa, dove vive con la zia May (Marisa Tomei), sotto l'occhio vigile del suo nuovo mentore Tony Stark (Robert Downey, Jr.). Peter cerca di tornare alla sua routine quotidiana, distratto dal pensiero di dover dimostrare di valere di più dell’amichevole Spider-Man di quartiere, ma quando appare l’Avvoltoio (Michael Keaton), tutto ciò a cui Peter tiene maggiormente viene minacciato.

Per celebrare l'uscita globale del nuovo reboot di Spider-Man, Hot Toys annuncia una nuova action-doll in scala 1/6 della nuova armatura di Iron Man / Tony Stark in Spider-Man: Homecoming, la MARK XLVII (Movie Promo Edition), in una speciale versione "Power Pose".

Dotata di 28 punti di illuminazione a LED in tutto il corpo, la figure alta 35cm è anche dotata dell'iconica colorazione rosso, dorato e argentato, testa e braccia articolate, pugni intercambiabili e palmi con repulsori e una base con targhetta Mark XLVII e logo Spider-Man: Homecoming.

