Pirati dei Caraibi 5: Johnny Depp fa una sorpresa ai visitatori di Disneyland (video)

Di Pietro Ferraro lunedì 1 maggio 2017

Johnny Depp alias Jack Sparrow ospite a sorpresa per l'attrazione "Pirati dei Caraibi" di Disneyland.

Johnny Depp ha fatto una sorpresa ai visitatori della Disneyland della California con una'apparizione durante l'attrazione dedicata ai Pirati dei Caraibi. Depp si è presentato vestito come il capitano Jack Sparrow interagendo con i visitatori all'interno della'ttrazione e incontrando i fan all'esterno. I visitatori stupefatti non potevano credere che fosse il vero Jack Sparrow ad interagire con i pirati animatronici. Nei video video che trovate allegati all'articolo è possibile vedere l'attore che cerca di assicurare i visitatori basiti di essere effettivamente il vero Johnny Depp.

Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar - nuovo trailer internazionale conferma il ritorno di Keira Knightley "Pirati dei Caraibi 5" nei cinema italiani dal 24 maggio 2017 con Johnny Depp, Orlando Bloom e Javier Bardem.

Depp, 53 anni, era a Disneyland per promuovere il quinto film della saga, Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar, in arrivo nei cinema il prossimo 24 maggio. People Magazine fa notare che questa non è la prima volta che Depp ha fatto una sorpresa ai fan nei panni del capitano Jack Sparrow fuori dallo schermo. Depp ha visitato l'ospedale per bambini di Lady Cilento a Brisbane, in Australia, mentre si stava girando La vendetta di Salazar nel 2015, dove ha parlato e trascorso del tempo con i piccoli pazienti. Depp ha indossato nuovamente il costume nel 2016 per una visita natalizia ai bambini dell'ospedale pediatrico Great Ormond Street dove in precedenza la figlia di Depp era stata ricoverata per insufficienza renale.

Depp ha recentemente fatto notizia per aver pagato il funerale dello scrittore Hunter S. Thompson. Depp e Thompson erano amici intimi da quando Depp aveva interpretato Thompson sul grande schermo nell'adattamento cinemtografico Paura e delirio a Las Vegas. Non è un segreto che Thompson fosse un po' eccentrico, per usare un eufemismo, vedi l'idea decisamente stravagante di fa sparare le proprie ceneri da un cannone. Depp oltre a pagare 3 milioni di dollari per il funerale ne ha sborsati altri 2 per realizzare un monumento / cannone da oltre 4 metri che ha sparao le ceneri di Thompson nei pressi della sua casa a Woody Creek in Colorado.

L'attrazione Pirates of the Caribbean che ha ispirato l'omonima saga cinematografica ha aperto i battenti per la prima volta nel 1967 ed è stato l'ultimo allestimento realizzato sotto la supervisione di Walt Disney prima della sua morte.

You know those little Disney Myths like...Johnny Depp will dress up as Jack Sparrow and sit in the Pirates of the Caribbean Ride? Well... pic.twitter.com/oAyIIu1e56 — Bailey (@BaileyNielson) 27 aprile 2017

JOHNNY DEPP WAS ON PIRATES OF THE CARIBBEAN WHILE I WAS ON IT AND IM SCREAMING pic.twitter.com/OsVRL8pmn7 — Maddie (@madikins531) 27 aprile 2017

Life is complete! Just saw Johnny Depp on Pirates of the Caribbean @Disneyland !! #PiratesoftheCaribbean pic.twitter.com/33lLTGmHng — Patricia Marie (@MissLovelyCuppy) 27 aprile 2017

Johnny Depp Is filming on the pirates ride in Disney land!!!! Crazy!!!!!! pic.twitter.com/Klc1QyEKzR — Tommy Williams (@Twiller0) 27 aprile 2017