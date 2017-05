Ritorno al futuro 4: nuovo fantastico fan-trailer

Di Pietro Ferraro lunedì 1 maggio 2017

Un quarto film di "Ritorno al futuro" in un impressionante trailer fan made.

Un nuovo fan-trailer di Ritorno al futuro approdato online ha infervorato i fan e riproposto l'idea di un Ritorno al futuro 4. I fan di delleavventure di Marty McFly e Doc Brown si sono domandati a più riprese su una possibile aggiunta al franchise dopo oltre 25 anni dalla trilogia originale e un nuovo film purtroppo non sembra essere un'opzione possibile al momento. Un musical di Ritorno al futuro è in preparazione a Broadway dal 2004, ma è stato recentemente posticipato, ma certo non è esattamente quello che la maggior parte dei fan desiderano. Quello che i fan vogliono è esattamente quello che offre questo nuovo meraviglioso trailer che va ben oltre l'effetto nostalgia.

Il trailer di Ritorno al futuro 4 utilizza filmati di Michael J. Fox e Christopher Lloyd che riprendono i loro ruoli iconici di Marty McFly e Doc Brown negli ultimi 10 anni. Filmati da spot pubblicitari tra cui Toyota, Lego Dimensions, Garbarino e Jimmy Kimmel Live! sono stati creativamente modificati e assemblati in modo coerente da sembrare quasi un vero trailer. E poiché le visualizzazioni del video su YouTube continuano a salire, attualmente siamo oltre i 2 milioni per il trailer creato da Smasher, i fan sembra stiano rispondendo con un rinnovato entusiasmo. Ci sono stati molti trailer fan-made di Ritorno al futuro nel corso degli anni, ma questo è assolutamente perfetto.

In alcune interviste il co-sceneggiatore Bob Gale ha affermato che Universal vorrebbe fare un altro film, ma sia Gale che il regista Robert Zemeckis hanno dichiarato nel corso degli anni che non sono interessati. Zemeckis e Gale sono estremamente orgogliosi della trilogia originale e ritengono che un film aggiuntivo rischierebbe di rovinare tutto. Anche se un altro film sarebbe senza dubbio un successo, è estremamente confortante vedere la squadra così protettiva verso la trilogia Ritorno al futuro poichè quando è il momento di fermarsi è un concetto raro a Hollywood.

Per il momento quindi non ci resta che goderci questo gioiellino "fatto in casa" che omaggia nel modo migliore possibile una trilogia di culto che incassato quasi un miliardo di dollari e generato nel corso degli anni una serie animata. fumetti, libri, videogames, attrazioni per parchi a tema e il cortometraggio del 2015 Doc Brown salva il mondo.