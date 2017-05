Box Office Italia 1 maggio, Guardiani della Galassia 2 davanti Baby Boss

Di Federico Boni martedì 2 maggio 2017

Buon esordio al botteghino italiano per Guardiani della Galassia 2.

Primo maggio da 701.145 euro per Guardiani della Galassia 2, primatista anche nella giornata di ieri al botteghino italiano. Dietro il cinecomic Disney Baby Boss, secondo con 650.217 euro ma davanti a tutti per numero di spettatori, con Famiglia all'improvviso sempre straordinariamente terzo a quota 520.802 euro.

4° posizione con 316.015 euro per The Circle, seguito dai 301.247 euro di Furious 8 e dai 219.878 euro de La Tenerezza. Chiusura di chart con i 71.233 euro de I Puffi, i 59.318 euro di Lasciati andare, i 45.743 euro di Moglie e Marito e i 43.582 euro de l'Amore Criminale.



GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 € 701.145 - 93.275 spettatori



BABY BOSS € 650.217 - 95.031 spettatori



FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE € 520.802 - 73.530 spettatori



THE CIRCLE € 316.015 - 44.314 spettatori



FAST & FURIOUS 8 € 301.247 - 38.826 spettatori



LA TENEREZZA € 219.878 - 32.501 spettatori



I PUFFI: VIAGGIO NELLA FORESTA SEGRETA € 71.233 - 10.030 spettatori



LASCIATI ANDARE € 59.318 - 8.528 spettatori



MOGLIE E MARITO € 45.743 - 6.265 spettatori



L'AMORE CRIMINALE € 43.582 - 5.898 spettatori





Box Office Italia 3.7 milioni all'esordio per Guardiani della Galassia 2

Partenza lanciata al botteghino italiano per Guardiani della Galassia 2, con 675 sale a disposizione e 3.738.837 euro incassati in 6 giorni di programmazione. Dopo il boom di martedì, con oltre un milione in 24 ore, era forse lecito attendersi risultati superiori nel fine settimana, ma i 5.571.000 euro finali del primo capitolo sono di fatto ad un passo. Oggi, altra giornata di 'festa', sarà inoltre possibile fare ancora cassa. Chi continua a volare, però, è Famiglia all'Improvviso.

Il titolo francese ha perso pochissimo rispetto a 7 giorni fa, arrivando ad uno sbalorditivo totale di 3.833.467 euro. La pellicola Lucky Red potrebbe tranquillamente arrivare ai 6/7 milioni finali. Con poco meno di un milione in tasca, Baby Boss ha fatto suo il 3° gradino del podio, arrivando ai 4.537.555 euro, mentre Fast and Furious 8 ha raggiunto i 13.507.027 euro totali. Resistono, ancora, i 14.865.580 euro di Cinquanta sfumature di Nero, 2° miglior incasso del 2017. 300 sale in tasca e debutto da 800.876 euro per The Circle, seguito da tre italiani. Uscito lunedì, La Tenerezza di Gianni Amelio ha incassato 1.013.930 euro in 7 giorni, mentre Moglie e Marito ha raggiunto i 2 milioni e Lasciati Andare il milione e mezzo. A poco più di mezzo milione troviamo Boston - Caccia all'Uomo e The Bye Bye Man, mentre l'Amore Criminale ha fortemente deluso al debutto con 86.817 euro in 4 giorni e una media per copia di 700 euro.

Tante altre novità in arrivo tra mercoledì e giovedì, ovvero East End, Monster Trucks, Insospettabili Sospetti, Gold - La grande truffa, Una gita a Roma, Sole Cuore Amore, Tanna, Il mondo di mezzo, Adorabile Nemica, Codice Unlocked - Londra sotto attacco e The Space Between.