Box Office Italia, 3.7 milioni all'esordio per Guardiani della Galassia 2

Di Federico Boni lunedì 1 maggio 2017

Buon esordio al botteghino italiano per Guardiani della Galassia 2.

Box Office Usa, Fast and Furious 8 batte anche The Circle - ma sono Baahubali 2 e How to Be A Latin Lover a sorprendere In attesa di Guardiani della Galassia 2, sono un indiano e una commedia in salsa spagnola a stupire il box office Usa. Partenza lanciata al botteghino italiano per Guardiani della Galassia 2, con 675 sale a disposizione e 3.738.837 euro incassati in 6 giorni di programmazione. Dopo il boom di martedì, con oltre un milione in 24 ore, era forse lecito attendersi risultati superiori nel fine settimana, ma i 5.571.000 euro finali del primo capitolo sono di fatto ad un passo. Oggi, altra giornata di 'festa', sarà inoltre possibile fare ancora cassa. Chi continua a volare, però, è Famiglia all'Improvviso.

Il titolo francese ha perso pochissimo rispetto a 7 giorni fa, arrivando ad uno sbalorditivo totale di 3.833.467 euro. La pellicola Lucky Red potrebbe tranquillamente arrivare ai 6/7 milioni finali. Con poco meno di un milione in tasca, Baby Boss ha fatto suo il 3° gradino del podio, arrivando ai 4.537.555 euro, mentre Fast and Furious 8 ha raggiunto i 13.507.027 euro totali. Resistono, ancora, i 14.865.580 euro di Cinquanta sfumature di Nero, 2° miglior incasso del 2017. 300 sale in tasca e debutto da 800.876 euro per The Circle, seguito da tre italiani. Uscito lunedì, La Tenerezza di Gianni Amelio ha incassato 1.013.930 euro in 7 giorni, mentre Moglie e Marito ha raggiunto i 2 milioni e Lasciati Andare il milione e mezzo. A poco più di mezzo milione troviamo Boston - Caccia all'Uomo e The Bye Bye Man, mentre l'Amore Criminale ha fortemente deluso al debutto con 86.817 euro in 4 giorni e una media per copia di 700 euro.

Tante altre novità in arrivo tra mercoledì e giovedì, ovvero East End, Monster Trucks, Insospettabili Sospetti, Gold - La grande truffa, Una gita a Roma, Sole Cuore Amore, Tanna, Il mondo di mezzo, Adorabile Nemica, Codice Unlocked - Londra sotto attacco e The Space Between.