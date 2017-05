Doc Holliday torna al cinema con Jeremy Renner

Di Federico Boni martedì 2 maggio 2017

Dopo Kirk Douglas, Val Kilmer e Dennis Quaid, anche Jeremy Renner sarà Doc Holliday.

Il leggendario Doc Holliday, celebre pistolero e giocatore d'azzardo protagonista del Selvaggio West americano, tornerà al cinema con Jeremy Renner nei suoi abiti. Parola dell'Hollywood Reporter. La PalmStar Media ha infatti acquistato i diritti cinematografici di due romanzi di Mary Doria Russell: Doc: A Novel e Epitaph: A Novel of the O.K. Corral.

'Siamo entusiasti di riportare in sala questo classico personaggio americano a un pubblico tutto nuovo, raccontando dell'incredibile trasformazione di Doc Holliday da dentista all'uomo che Wyatt Earp chiamava "il più nervoso, veloce e letale pistolero che abbia mai conosciuto". "Jeremy Renner come Doc Holliday .... fott***mente straordinario'.

Rocky Marciano, il biopic - Jeremy Renner protagonista Rocky Marciano sbarca al cinema con l'inevitabile biopic.

Queste le parole di Kevin Frakes, produttore del film con la PalmStar insieme alla The Combine di Renner e Don Handfield, per un personaggio già visto al cinema in diverse occasioni. Nel 1946 la prima apparizione in Sfida infernale di John Ford, con Victor Mature nei suoi abiti; spazio poi a Kirk Douglas nel 1956 con Sfida all'O.K. Corral di John Sturges e ad Arthur Kennedy nel 1964 con Il grande sentiero di John Ford; tre anni dopo è Jason Robards ad interpretarlo ne L'ora delle pistole di John Sturges, per poi passare a Stacy Keach in Doc di Frank Perry, a Val Kilmer in Tombstone di George P. Cosmatos e a Dennis Quaid in Wyatt Earp di Lawrence Kasdan.

