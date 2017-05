Pirati dei Caraibi 5: la nuova serie di gadget "Funko Pop"

Di Pietro Ferraro martedì 2 maggio 2017

Funko annuncia la nuova serie di figures "Pop!" ispirate al quinto capitolo della saga "Pirati dei Caraibi" nelle sale italiane dal 24 maggio.

Il prossimo 24 maggio tornano al cinema le avventure di Jack Sparrow in un nuovo capitolo della saga blockbuster Pirati dei Caraibi prodotta da Disney e ispirata all'omonima attrazione dei parchi a tema Disneyland.

In Pirati dei Caraibi - La vendetta di Salazar ritroveremo oltre all'iconico Capitan Sparrow di Johnny Depp anche il Will Turner di Orlando Bloom in versione "Olandese volante", la Elizabeth Swann di Keira Knightley e il Capitano Hector Barbossa di Geoffrey Rush. Antagonista di gran lusso L'Armando Salazar di Javier Bardem, un terrificante e vendicativo pirata fantasma intrappolato nel Triangolo del Diavolo.

Funko ha presentato le sue nuove figures della linea "Pop Vinyl" che includono due differenti versioni del capitano Jack Sparrow, due versioni della nuova nemesi, il capitano Salazar e una figure di Will Turner (Orlando Bloom). La spettrale variante del Capitano Salazar è "Ghost Salazar" mentre Jack Sparrow è disponibile in una stilosa versione dorata. La nuova linea Funko sarà disponibile dal prossimo giugno.