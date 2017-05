Mexico! Un cinema alla riscossa - trailer e poster del documentario di Michele Rho

Mexico! Un cinema alla riscossa: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul documentario di Michele Rho nei cinema italiani dal 4 maggio 2017.

Il 4 maggio Officine UBU il documentario di Michele Rho che racconta di una delle ultime sale mono-schermo rimaste a Milano e la sua storia legata indissolubilmente alla figura di Antonio Sancassani, storico proprietario della sala, che da trent’anni la gestisce curandone maniacalmente ogni singolo aspetto, dalla programmazione alle presentazioni, con quell’amore e quella dedizione che si ha solo nei confronti di un figlio. Inventandosi un modo di proporre cinema completamente fuori dagli schemi per salvare il suo locale da chiusura certa, Antonio ha saputo intercettare un suo pubblico dando una forte identità alla sua sala, diventando così il punto di riferimento non solo di un certo tipo di cinema, ma anche di un quartiere e di una città.

Il film oltre ad Antonio Sancassani include la partecipazione di Maurizio Porro, Paolo Mereghetti, Luca Bigazzi, Moni Ovadia, Claudio Bisio, Giorgio Diritti, Barbara Sorrentini, Giuliano Pisapia, Luca Lucini, Isabella Ragonese.





Il Cinema Mexico è una delle ultime sale mono-schermo rimaste a Milano, la sua storia è legata indissolubilmente alla figura di Antonio Sancassani che da trent'anni la gestisce in modo indipendente e libero curandone maniacalmente ogni singolo aspetto. I 33 anni del Rocky Horror Picture Show e i due straordinari anni di Il vento fa il suo giro sono solo alcuni dei successi che hanno reso la sala un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e gli appassionati di cinema di qualità.

NOTE DI REGIA

Come tanti miei colleghi registi ho conosciuto Antonio per necessità: volevo che desse una seconda chance al mio film, Cavalli , che era stato maltrattato dalla distribuzione. Ci incontrammo, si dimostrò disponibile ma mi ricordò che in ogni caso ci sarebbero stati altri film in attesa di una risposta prima del mio. Il giorno della proiezione veniva continuamente rinviato. Ogni volta che andavo da Antonio in cerca di una data precisa finivamo sempre a parlare d’altro, finché cominciai ad andare a trovarlo giusto per il piacere di passare del tempo con lui. Parlavamo della passione che ha per il suo mestiere, dell’emozione forte che ancora prova quando si spengono le luci in sala, del profondo rammarico di non poter mostrare a suo padre ciò che ha costruito, della fatica di gestire un cinema in totale indipendenza e libertà. Nei suoi racconti, Cinema e Vita si intrecciavano quasi come se l’uno fosse lo specchio dell’altra. E così sono partito in maniera sconsiderata, senza fondi e senza una produzione alle spalle, e ho incominciato a seguire Antonio durante la sua vita lavorativa per cercare di raccontare la bellezza e il sacrificio che ci sono dietro alla gestione di una sala cinematografica che lotta ogni giorno per rimanere aperta. Ha preso così vita il progetto Mexico! con quell’urgenza tipica di una esclamazione. [Michele Rho]