Sasha e il Polo Nord - trailer italiano e clip del film d'animazione

Di Pietro Ferraro martedì 2 maggio 2017

Sasha e il Polo Nord: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Rémi Chayé nei cinema italiani dal 4 maggio 2017.

Il 4 maggio 2017 arriva nei cinema italiani Sasha e il Polo Nord, il film d'animazione franco-danese che ci porta al Polo Nord con una giovanissima aristocratica con la vocazione da esploratrice.





San Pietroburgo, 1882. Sasha, una giovanissima aristocratica russa, sogna il Grande Nord e si strugge per suo nonno Oloukine, un rinomato esploratore dell’Artico che non ha mai fatto ritorno dall’ultima spedizione alla conquista del Polo Nord. Oloukine ha trasmesso la sua vocazione a Sasha, ma i genitori della ragazza meditano di darla presto in sposa, e hanno già organizzato per lei le nozze. Sasha però si ribella a questo destino e decide di partire alla ricerca di Oloukine, verso il Grande Nord...

Il film è scritto da Claire Paoletti e Patricia Valeix e diretto dal francese Rémi Chayé che dopo una lunga esperienza nel fumetto, l’illustrazione e lo storyboard scopre il disegno animato e lavora come storyboarder e “layout man” su diverse serie televisive animate (“Princesse Shéhérazade”) fino alla sua prima collaborazione in un lungometraggio animato con “Les enfants de la pluie” di Philippe Leclerc. Sasha e il Polo Nord è il debutto alla regia di Chayé, il film ha vinto il premio del pubblico al Festival di Annecy.

La conquista del Polo Nord via terra, al centro del film, è stata piuttosto tardiva (spedizione Plaisted, 1968). Prima ci sono state però numerose spedizioni, tutte senza successo. Per raggiungere il Polo Nord bisogna infatti marciare per oltre un mese sulla banchisa di ghiaccio in condizioni climatiche estreme.

Tra le curiosità legate al succedersi delle stagioni al Polo Nord, dal momento che l’asse di rotazione della terra è inclinato di 23 gradi, l’Artico resta nascosto al sole durante l’inverno, creando una notte che dura diversi mesi. Durante l’estate invece, resta costantemente esposto al sole. Più si va verso il Polo Nord, maggiore è la durata dell’inverno e dell’estate polare.