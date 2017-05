The Space Between: trailer e poster del film di Ruth Borgobello

Di Pietro Ferraro martedì 2 maggio 2017

The Space Between: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Ruth Borgobello nei cinema italiani dal 4 maggio 2017.

Il 4 maggio Cinecittà Luce porta in sala The Space Between, opera prima della regista Ruth Borgobello e primo film coprodotto da Italia e Australia.

Nel cast Flavio Parenti (Maraviglioso Boccaccio, Distretto di Polizia), Lino Guanciale (Vallanzasca - Gli angeli del male, La porta rossa), Fulvio Falzarano (Benvenuti al Sud, Aspirante Vedovo), Marco Leonardi (Maradona - La mano de Dios, Anime nere) e l'attrice australiana Maeve Dermody (Griff the Invisible, Black Water).

Con la fotografia di Katie Milwright e le musiche di Teho Teardo, The Space Between segna il debutto nel lungometraggio per la sceneggiatrice e regista Ruth Borgobello, una regista italo-australiana già apprezzata per i suoi primi cortometraggi “Claudia’s Shadow” e “The Gift”.

A mio avviso, nella vita i momenti più rivelatori accadono negli strani crocevia tra perdita e amore. La nascita di una nuova relazione che spesso segue l’abbandono di una relazione passata. Lasciare andar via qualcuno e permettere a qualcuno di entrare. Il momento peggiore della nostra vita che va a sbattere contro il migliore,cambiandoci per sempre. The Space Between è il ritratto cinematografico di uno di questi momenti. Un momento che in Italia non riguarda solo il livello della vita intima e privata, ma che può essere considerato anche su più larga scala, se si pensa al tentativo di riconciliare i sogni del passato con la crisi del presente. Un momento in cui, come capita a Marco, molti italiani, pur circondati da bellezze storiche e naturali da togliere il fiato, sembrano essere incapaci di riconoscere e di sfruttare il potenziale di quanto hanno attorno. Ruth Borgobello

Per la regista si tratta di un lungometraggio molto personale. La storia è ispirata al suo viaggio alla scoperta delle proprie origini e alla ricerca del coraggio per inseguire i suoi sogni nascosti. Un viaggio che si rispecchia e si sviluppa accanto al viaggio di scoperta della sua anima gemella italiana.

Per me, uno dei momenti più rivelatori nella vita è lo strano intreccio tra amore e perdita. La nascita di una nuova relazione che spesso segue la ne di una storia precedente. Il peggior momento della vita che si scontra con quello migliore, cambiandoci in modo de nitivo.

La trama ufficiale:



The Space Between è un racconto di amore, perdita delle speranze e necessità di lottare nuovamente per i propri sogni. Protagonista è Marco, un ex chef talentuoso, vittima di alcune pieghe della vita che lo hanno portato a rinunciare alle proprie reali aspirazioni. Una sera, durante una cena, conosce Audrey, ristoratrice australiana innamoratasi della cucina di Marco, che gli offre un lavoro in Australia. Ma Marco non ha lo spirito per accettare. Un tragico evento e l'incontro con Olivia, una ragazza australiana affascinante e piena di vita, gli aprono gli occhi sul futuro. Tra campagne punteggiate di vigneti, frastagliati paesaggi di montagna e il blu elettrico dell’Adriatico, questi due personaggi così diversi si trovano l’un l’altra, proprio nel momento in cui le rispettive vite stanno per cambiare per sempre. Attraverso il personaggio di Marco dà voce a una generazione di sogni infranti e passioni soffocate, accerchiata da un paese in cui crisi economica e disillusione hanno spento la libertà di sognare a voce alta. Il personaggio australiano di Olivia regala a questo mondo ammutolito nuovi colori e una diversa prospettiva, portando alla luce la bellezza nascosta del paesaggio, e dell’umanità di un paese.