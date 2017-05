Star Wars 8: nuovi rumor sul Generale Leia (SPOILER)

mercoledì 3 maggio 2017

Un nuovo rumor afferma dice che due personaggi della saga avranno un inaspettato confronto in "Star Wars: Gli Ultimi Jedi".

Attenzione! A seguire trovate potenziali SPOILER su "Star Wars 8" quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Tutto inizia con Carrie Fisher. Una delle scene più importanti di Leia in Star Wars: Gli ultimi Jedi la vedranno faccia a faccia con il Leader Supremo Snoke? Naturalmente quello che leggerete a seguire è frutto di voci non confermate, quindi va preso doverosamente con estrema cautela.

Anche se Disney e Lucasfilm hanno bloccato ogni potenziale spoiler su Star Wars 8 è davvero impossibile riuscire a controllare l'enorme mole di rumor, voci e teorie che nascono, crescono e si aggirano per i vari forum e siti di fan. Una di queste ultime voci arriva da una fonte rinomata, il sito Nerdist.com, che non è uso divulgare spoiler con molta facilità. Stavolta hanno deciso di farlo poiché il rumor pare provenire da una fonte molto vicina alla produzione che ha rivelato che Snoke e Leia avranno un faccia a faccia nello spazio profondo.

Il generale Leia e il Leader Supremo Snoke sono intenzionati a fronteggiarsi all'inizio di "Star Wars: Gli ultimi Jedi?".

Il sito conferma che il generale Leia verrà portata davanti al Leader Supreme Snoke per una discussione che non andrà come previsto. Questa presunta riunione comincia con Leia che è stata catturata dal Primo Ordine. Viene portata davanti a Snoke e sembra che questa sarà la scena dove vedremo la sua vera forma. Anche se molti sospettavano che Snoke fosse di dimensioni minuscole, in un drastico contrasto con l'immagine del suo ologramma, pare che in realtà sia alto oltre 2 metri e mezzo e questa volta sarà animato con effetti pratici invece che da Andy Serkis in un un costume per il motion-capture.

Il generale Leia viene catturata e portata davanti a Snoke e i due avranno un incontro piuttosto concitato.

Dove Il risveglio della Forza si apriva con l'introduzione del pilota di X-Wing Poe Dameron intento a recuperare informazioni vitali sulla posizione di Luke Skywalker prima di essere catturato, Leia sarà mostrata in catene durante i primi momenti di Star Wars 8.

L'incontro tra Snoke e Leia presumibilmente imposterà il resto del film e servirà come primo atto di questo sequel. Carrie Fisher è scomparsa lo scorso dicembre, ma le sue scene al momento della sua morte erano state completate, e il suo ruolo è rimasto intatto come previsto nella sceneggiatura originale e confermato da fonti ufficiali. Il confronto Snoke-Leia sarà una scena interessante e colma di pathos visto che Snoke ha portato il figlio di Leia al Lato oscuro della Forza spingendolo ad uccidere il padre Han Solo, inoltre essendo Leia la figlia di Darth Vader in lei scorre la Forza.

Non è chiaro se questa scena arriverà prima o dopo che Luke incontra Rey su Ahch-To, una continuazione diretta dei momenti finali de Il risveglio della Forza. Ma ci si aspetta che le scene tra Snoke e Leia siano un prologo che arriva prima di vedere Luke Skywalker pronunciare le sue prime parole dopo oltre 30 anni.

Star Wars: Gli Ultimi Jedi debutta nei cinema il 15 dicembre 2017.