Guardiani della Galassia 3, James Gunn ha iniziato a scrivere la sceneggiatura

Di Federico Boni giovedì 4 maggio 2017

Guardians of the Galaxy 3 sta nascendo.

Guardiani della Galassia Vol. 2: recensione in anteprima Quill, Rocket, Gamora, Drax e Groot tornano in Guardiani della Galassia Vol. 2. Leggete la nostra recensione del film di James Gunn Se in Italia ha incassato quasi 5 milioni di euro, Guardiani della galassia: Vol. 2 uscirà domani nei cinema d'America. Ma in casa Marvel guardano già al futuro, con James Gunn, regista e sceneggiatore dei primi due capitoli, che avrebbe già iniziato a scrivere il 3° episodio. Parola di USA Today, con il regista che avrebbe avuto "conversazioni piuttosto intense" con Chris Pratt, mattatore assoluto, e Zoe Saldana, per comunicarle il suo ruolo sempre più significativo nell'ultimo capitolo della trilogia.

Va detto che Guardiani della Galassia Vol. 3 uscirà in sala dopo il 3° e il 4° Avengers, in quanto successivo, anche nei tempi, nella continuità dell'Universo cinematografico Marvel. Guardians of the Galaxy 2, per dire, si svolge solo sei mesi dopo i fatti avvenuti nel film del 2014. Con Guardians of the Galaxy 3 tutto sarà diverso.

Quasi 4500 le sale d'America che accoglieranno il 2° episodio nelle prossime ore, con 133 milioni di dollari già incassati nel resto del mondo. Da battere i 773,328,629 dollari rastrellati nel 2014, 333 dei quali incassati solo negli States.

Fonte: Comingsoon.net