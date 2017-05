Stasera in tv: "Precious Cargo" su Italia 1

Di Pietro Ferraro giovedì 4 maggio 2017

Italia 1 stasera propone "Precious Cargo", action-thriller del 2016 diretto da Max Adams e interpretato da Mark-Paul Gosselaar, Bruce Willis e Claire Forlani.





Cast e personaggi

Mark-Paul Gosselaar: Jack

Bruce Willis: Eddie

Claire Forlani: Karen

John Brotherton: Nicholas

Lydia Hull: Jenna

Daniel Bernhardt: Simon

Ashley Kirk: Zoe

Tyler Jon Olson: Lucas

Jenna B. Kelly: Logan

Christopher Rob Bowen: Glenn

Sammi Barber: Apsara

Jean Claude Leuyer: Gustavo

Nick Loeb: Andrew Herzberg





La trama

Dopo un colpo fallito Eddie (Bruce Willis), un boss del crimine, si mette sulle tracce della seducente ladra Karen (Claire Forlani) respondsabile del fallimento. Per conquistare la fiducia di Eddie, Karen recluta il suo ex amante e ladro professionista Jack (Mark-Paul Gosselaar) per rubare un carico di preziosi. Ma quando il colpo si complica, alleanze e tradimenti si susseguono fino ad un mortale e inevitabile confronto.





Il nostro commento

Una regola d'oro per chi si trova a scegliere un direct-to-video è non lasciarsi ingannare da qualche nome di spicco, in questo caso Bruce Willis, spesso e volentieri si tratta di piccoli ruoli di supporto piazzati ad arte per attirare lo spettatore, e questo vale anche per Precious Cargo il cui protagonista in realtà è Mark-Paul Gosselaar. L'attore sembra una sorta di Paul Walker con un appeal più da "spalla" che da protagonista assoluto, ma nonostante un carisma palesemente latitante, Gosselaar riesce comunque ad arrivare ai titoli di coda con un minimo garantito di dignità intonsa.

Precious Cargo è un thriller d'azione con rapina all'insegna del prevedibile andante che spreca in gran parte l'elemento "crime", quindi il consiglio è di "consumarlo" sul divano di casa velocemente e senza troppe pretese, anche perché in tutta onestà abbiamo visto di peggio.





Curiosità e colonna sonora