Stasera in tv: "Blood Ties" su Rai 3

Di Pietro Ferraro giovedì 4 maggio 2017

Rai 3 stasera propone "Blood Ties - La legge del sangue", film crime-thriller del 2013 diretto da Guillaume Canet e interpretato da Clive Owen, Billy Crudup, Marion Cotillard, Mila Kunis, Zoe Saldana e James Caan.





Cast e personaggi

Clive Owen: Chris Pierzynski

Billy Crudup: Frank Pierzynski

Marion Cotillard: Monica

Mila Kunis: Natalie

Zoe Saldana: Vanessa

Matthias Schoenaerts: Anthony Scarfo

James Caan: Leon

Noah Emmerich: Ten. Connellan

Lili Taylor:

Griffin Dunne:

Charlie Tahan:

Eve Hewson: Yvonne

John Ventimiglia: Valenti

Domenick Lombardozzi: Mike

Daisy Tahan:

Austin Williams: Chris Pierzynski da piccolo

Doppiatori italiani

Gianluca Tusco: Chris Pierzynski

Riccardo Rossi: Frank Pierzynski

Daniela Calò: Monica

Valentina Mari: Natalie

Ilaria Latini: Vanessa

Luciano De Ambrosis: Leon

Roberto Chevalier: Ten. Connellan





La trama

New York, 1974. il cinquantenne Chris è stato appena rilasciato per buona condotta dopo diversi anni di carcere a seguito di un omicidio legato alla malavita. Ad attenderlo a malincuore fuori dal carcere c'è suo fratello minore, Frank, un poliziotto con un futuro luminoso. Chris e Frank sono sempre stati diversi e il loro padre, Leon, che li aveva cresciuti da solo, sembra stranamente preferire Chris e questo nonostante tutti i suoi problemi. Eppure i legami di sangue sono quelli più forti e Frank, sperando che suo fratello sia cambiato, è disposto a dargli una possibilità. Così condividerà con lui la sua casa, gli troverà lavoro e lo aiuterà a ristabilire un contatto con i suoi figli e la sua ex moglie Monica. Ma il passato di Chris tornerà inesorabile e la sua ricaduta di nuovo in una vita di crimini diventerà inevitabile. Per Frank questa ricaduta si rivelerà essere l'ultimo di una lunga serie di tradimenti e dopo l'ultima trasgressione del fratello deciderà che non farà più parte della sua vita. Purtroppo è già troppo tardi, il destino dei due fratelli è ormai legato a doppio filo per sempre.





Curiosità



Il film è il remake del thriller francese del 2008 Les liens du sang, che vedeva Guillaume Canet protagonista nel ruolo interpretato nel remake da Billy Crudup.



Matthias Schoenaerts è stato protagonista con Marion Cotillard (compagna del regista Guillaume Canet) in Un sapore di ruggine e ossa (2012). Canet ha affermato di aver scelto Schoenaerts dopo aver ascoltato la Cotillard che in più occasioni ne elogiava la recitazione. Schoenaerts e Canet si erano incontrati brevemente sul set di "Un sapore di ruggine e ossa", quando Canet andò a trovare la Cotillard.



Mark Wahlbergera stato originariamente annunciato nel ruolo principale, ma ha abbandonato a causa di altri impegni.



James Grey ha aiutato Guillaume Canet a tradurre i dialoghi dal francese ad un fluente newyorchese.



E ' stato il regista Alfonso Cuarón a convincere Clive Owen a leggere la sceneggiatura del film. Cuarón viene ringraziato nei titoli di coda.



Questo film segna il debutto in lingua inglese di Guillaume Canet.



Mila Kunis ha dovuto mettere su un po' di peso per il suo ruolo.



Questo è il terzo film in cui Marion Cotillard e Billy Crudup sono protagonisti, i precedenti sono Big Fish - Le storie di una vita incredibile (2003) e Nemico pubblico - Public Enemies (2009).







La colonna sonora



La colonna sonora del film include diversi classici d'annata di The Rubettes, Sam Cooke, Little Richard, Janis Ian e il nostro Gianni Morandi a cui si aggiungono 9 pezzi del cantautore francese Yodelice.



TRACK LISTINGS

1. New York Groove - Ace Frehley

2. Sugar Baby Love - The Rubettes

3. I'll Come Running Back to You - Sam Cooke

4. (And) Then He Kissed Me - The Crystals

5. Crimson and Clover - Tommy James & The Shondelles

6. Vanessa - Yodelice

7. At Seventeen - Janis Ian

8. Chris' Demons (Ruby Mix) - Yodelice

9. Bad Girl - Lee Moses

10. Do What You Gotta Do - Al Wilson

11. Chris' Demons (Cabane En Feu Mix) - Yodelice

12. Chris' Demons (Gun Tape Mix) - Yodelice

13. In Ginocchio Da Te - Gianni Morandi

14. Chris' Demons (La Plage Mix) - Yodelice

15. Truck Attack - Yodelice

16. When It's Sleepy Time Down South - Louis Prima

17. Money Is - Little Richard

18. Take Inventory - The Isley Brothers

19. Heroin - The Velvet Underground, Nico

20. Grand Central (Mike Mix) - Yodelice)

21. Grand Central (Pursuit Mix) - Yodelice

22. Grand Central (Main Theme) - Yodelice

Per ascoltare altre tracce della colonna sonora clicca QUI.