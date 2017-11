Assassinio sull'Orient Express: nuovo trailer italiano del remake di Kenneth Branagh

Di Pietro Ferraro venerdì 24 novembre 2017

Assassinio sull'Orient Express: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul remake di Kenneth Branagh nei cinema italiani dal 30 novembre 2017.

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo trailer italiano di Assassinio sull'Orient Express, remake basato sull'omonimo classico di Agatha Christie in arrivo nei cinema italiani il 30 novembre.

Assassinio sull’Orient Express: recensione in anteprima Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp e Michelle Pfeiffer protagonisti del rifacimento di Assassinio sull’Orient Express. Leggete la nostra recensione

Il nuovo film diretto da Kenneth Branagh è il quarto adattamento del racconto originale dopo le versioni di Sidney Lumet del 1974 con Albert Finney, Sean Connery, Lauren Bacall e Ingrid Bergman; quella del 2001 diretta da Carl Schenkel del 2001 con Alfred Molina, Leslie Caron e Meredith Baxter e il film tv del 2010 diretto da Philip Martin con David Suchet e Hugh Bonneville.

Il nutrito cast stellare del nuovo Assassinio sull'Orient Express, scritto da Michael Green (Logan, Blade runner 2049), include Kennet Branagh nel ruolo di Hercule Poirot affiancato da Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer e Daisy Ridley.

Assassinio sull'Orient Express: spot tv, locandine e nuova data di uscita del remake di Kenneth Branagh

20thy Century Fox ha anticipato al 30 novembre la data di uscita italiana di Assassinio sull’Orient Express, la nuova trasposizione cinematografica del classico Agatha Christie di cui vi proponiamo due nuovi spot tv in italiano e 16 nuove locandine.

Questo nuovo remake diretto e interpretato da Kenneth Brannagh vanta un cast stellare che include Penélope Cruz, Willem Dafoe, Johnny Depp, Judi Dench, Josh Gad, Manuel Garcia-Rulfo, Derek Jacobi, Michelle Pfeiffer e Daisy Ridley (l'eroina Rey della nuova trilogia di "Star Wars").

Il film che attualmente viaggia sui 100 milioni d'incasso nel mondo racconta l’avventura investigativa del detective più famoso al mondo Hercule Poirot, interpretato dallo stesso Branagh.

Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo dell’autrice di best-seller Agatha Christie, Assassinio sull’Orient Express racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora.

Assassinio sull'Orient Express: nuovo trailer italiano e locandina del remake di Kenneth Branagh

20th Century Fox ha reso disponibili un secondo trailer italiano e una nuova locandina del remake Assassinio sull'Orient Express. Dal romanzo bestseller della scrittrice Agatha Christie, Assassinio sull'Orient Express racconta la storia di tredici sconosciuti bloccati su un treno, dove tutti sono sospettati e indizi sono disseminati ovunque. Kenneth Branagh dirige e guida un cast all-star che iclude Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley e Josh Gad.

Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo dell’autrice di best-seller Agatha Christie, “Assassinio sull’Orient Express” racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora.

Anche se il film è stato chiaramente adattato dal romanzo classico, si sospetta che la nuova sceneggiatura potrebbe riservare qualche sorpresa per coloro che già conoscono la storia. Assassinio sull'Orient Express debutta nei cinema italiani il 6 dicembre 2017.

Visita il sito ufficiale CluesAreEverywhere.com per scoprire ulteriori indizi e conoscere i sospetti a bordo dell'Orient Express.

Assassinio sull'Orient Express: primo trailer italiano del remake di Kenneth Branagh

Come annunciato 20th Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Assassinio sull'Orient Express, il remake di Kenneth Branagh ispirato al classico di Agatha Christie in arrivo nei cinema italiani a dicembre 2017.





Quello che è iniziato come un viaggio di lusso in treno attraverso l’Europa diventa improvvisamente uno dei più eleganti, ricchi di tensione ed emozionanti misteri mai narrati. Dal romanzo dell’autrice di best-seller Agatha Christie, “Assassinio sull’Orient Express” racconta la storia di tredici estranei bloccati su un treno, dove ciascuno di loro è un sospettato. Un uomo dovrà combattere contro il tempo per risolvere l’enigma prima che l’assassino colpisca ancora.

iL cast del film a dir poco stellare include oltre a Kenneth Branagh nei panni dell'iconico detective Hercule Poirot anche Tom Bateman, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp, Josh Gad, Derek Jacobi, Leslie Odom Jr., Michelle Pfeiffer, Daisy Ridley, Marwan Kenzari, Olivia Colman, Lucy Boynton, Manuel Garcia-Rulfo, Sergei Polunin.





Assassinio sull'Orient Express: primo poster ufficiale del remake di Kenneth Branagh

All'inizio di questo mese abbiamo potuto dare un primo sguardo all'impressionante cast del remake Assassinio sull'Orient Express. A brevissimo approderà online il primo trailer del film e nell'attesa 20th Century Fox ha reso disponibile un primo poster ufficiale, che presenta anche un indizio nascosto come parte di una campagna virale in corso in cui i fan tenteranno di svelare questo mistero al link CluesAreEverywhere.com.

Questo primo poster è accompagnato anche da un commento dell'attrice Penelope Cruz rilasciato alla rivista People. L'attrice che interpreta la missionaria spagnolo Pilar Estravados ha rivelato che si è unita a questo progetto per l'alone di mistero che circonda i singoli personaggi.

I personaggi, tutti loro, hanno tanti livelli e tanti colori. È difficile dire: "Oh, è ovvio che questa persona è innocente e ovviamente quest'altra persona è colpevole". È tutto molto ambiguo per la maggior parte del tempo perché è la natura umana.

L'impressionante cast di questo remake include Kenneth Branagh che oltre a dirigere interpreta l'iconico detective Hercule Poirot creato da Agatha Christie e tutti i potenziali sospetti che viaggiano sul treno Instabul-Parigi: Edward Ratchett di Johnny Depp, Caroline Hubbard di Michelle Pfeiffer, Biniamino Marquez di Manuel Garcia-Rulfo, Mary Debenham di Daisy Ridley, Dottor Arbuthnot di Leslie Odom Jr., Hildegarde Schmidt di Olivia Colman, la Principessa Dragomiroff di Judi Dench, il Conte Andrenyi di Sergei Polunin, Hector MacQueen di Josh Gad, Masterman di Derek Jacobi, Gerhard Hardman di Willem Dafoe, la Contessa Andrenyi di Lucy Boynton, Pierre Michel di Marwan Kenzari e Bouc di Tom Bateman. La storia è ancora ambientata negli anni Trenta, come la storia originale di Agatha Christie.

Kenneth Branagh dirige da uno sceneggiatura di Michael Green (Blade Runner 2049), basata sul romanzo di Agatha Christie del 1934. Il libro è stato originariamente adattato in un film del 1974 di Sidney Lumet interpretato Albert Finney come Poirot e caratterizzato da un'interpretazione premiata con l'Oscar di Ingrid Bergman.





Assassinio sull'Orient Express: cover EW e prime immagini ufficiali del remake di Kenneth Branagh

Con poco più di sei mesi dal debutto nei cinema americani, 20th Century Fox ha reso disponibili immagini ufficiali del remake Assassinio sull'Orient Express, con le prime foto del cast stellare. L'intero cast si è riunito per essere presentato sulla copertina di Entertainment Weekly, insieme a nuovi scatti dei personaggi principali come il regista e protagonista Kenneth Branagh nei panni dell'iconico detective di Agatha Christie Hercule Poirot, l'Edward Ratchett di Johnny Depp, Michelle Pfeiffer come Caroline Hubbard, Manuel Garcia -Rulfo come Biniamino Marquez, Daisy Ridley come Mary Debenham, Leslie Odom Jr. come il Dottor Arbuthnot, Olivia Colman come Hildegarde Schmidt, Judi Dench come la Principessa Dragomiroff, Penelope Cruz come Pilar Estravados, Sergei Polunin come il Conte Andrenyi e Josh Gad come Hector MacQueen.

Questo remake basato sull'omonimo classico giallo di Agatha Christie del 1934, presenta un mistero molto diverso, visto che un cast corale di personaggi cerca di capire chi è l'assassino a bordo di questo treno iconico, dopo il treno che parte da Istanbul diretto a Parigi rimane bloccato in una bufera di neve. Come potete vedere Kenneth Branagh sfoggia degli elaborati baffi che hanno sorpreso molto Daisy Ridley.

Quando l'ho visto ho pensato: Dio Santo! Ma questa è una storia esagerata, quindi perché non rendere esagerati anche i baffi?"

EW ha pubblicato anche una serie di foto dei personaggi che rivelano altri membri del corposo cast che include circa 17 personaggi. Hercule Poirot di Kenneth Branagh, che è stato incaricato di trovare l'assassino, ha un background militare con l'attore e regista che ha parlato del suo Poirot come un personaggio che sfoggia "caratteristiche dell'uomo d'azione". Il regista ha anche parlato dell'Edward Ratchett di Johnny Depp, un un ricco uomo d'affari con segreti oscuri che il regista ha descritto come "un uomo molto pericoloso". Quando gli è stato chiesto come ha fatto a mettere insieme un cast di questa portata il regista ha parlato di "pianificazione".

C'è stata un sacco di pianificazione, ti dirò, una delicata rete di disponibilità.

Altri personaggi presenti in queste nuove foto includono Michelle Pfeiffer come Caroline Hubbard, che l'attrice stessa descrive come "un'americana scorbutica" che ficca il naso negli affari di tutti. Judi Dench interpreta il personaggio russo della Principessa Dragomiroff, il cui aspetto indifeso potrebbe ingannare, mentre il regista ha anche accennato al fatto che il Dottor Arbuthnot di Leslie Odom Jr. non è quello che sembra e che Daisy Ridley interpreta "l'indipendente Mary Debenham che ha una relazione con il Dottor Arbuthnot".

Il cast è completato da Josh Gad come Hector McQueen, un "esperto di numeri" che lavora per Edward Ratchett, Penelope Cruz come una missionaria di nome Pilar Estravados, Olivia Colman come Hildegarde Schmidt, la "cameriera" della Principessa Dragomiroff di Judi Dench, Derek Jacobi come "Masterman", il maggiordomo di Ratchett, Willem Dafoe come il professore austriaco Gerhard Hardman, Sergei Polunin come il ballerino Conte Andrenyi, Lucy Boynton come moglie del conte, la Contessa Andrenyi, Manuel Garcia-Rulfo come l'immigrato-imprenditore Biniamino Marquez, Marwan Kenzari è l'addetto del treno Pierre Michel e Tom Bateman è Bouc, il direttore della compagnia ferroviaria.

Assassinio sull'Orient Express debutta nei cinema americani il 22 novembre 2017.







Can't wait to share my newest film with you all. Get ready for #orientexpressmovie https://t.co/Xzr0yVa4CZ pic.twitter.com/CQri14jizb

— Josh Gad (@joshgad) 3 maggio 2017

Agatha Christie’s most glamorous—and gruesome—mystery comes to life in these first look photos from @OrientExpress: https://t.co/Fw25Bmefpc pic.twitter.com/WSJPBm2kHd — Entertainment Weekly (@EW) 3 maggio 2017











Welcome to the legendary Venice Simplon-Orient-Express. Check out the #OrientExpressMovie first look at @EW! https://t.co/oyuDx6JW27 pic.twitter.com/SU6KOLuYix

— Orient Express (@OrientExpress) 3 maggio 2017

Here's a better look at some of the passengers on-board... What a magnificent cast assembled for #MurderOnTheOrientExpress! pic.twitter.com/9RG5xWJxhX — JUMPCUT ONLINE (@jumpcut_tweets) 3 maggio 2017







This is Ken as Hercule Poirot in Murder On The Orient Express...I'm sorry but what sort of moustache is that?!? pic.twitter.com/pWzspmmm59

— Jeff Howells (@JeffHowells72) 3 maggio 2017