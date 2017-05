Star Wars Day 2017: gli eventi italiani a Roma e Milano

Di Pietro Ferraro giovedì 4 maggio 2017

Dal 4 al 7 Maggio anche in Italia si celebra lo "Star Wars Day" con speciali eventi organizzati a Roma e Milano.

In occasione dello Star Wars Day, l'evento globale che si celebra ogni anno il 4 maggio ci saranno anche in Italia diverse iniziative ed eventi dedicati ai fan dell'iconica "galassia lontana lontana".

A Roma lo Star Wars Day sarà celebrato dal 4 al 7 Maggio presso il Luneur Park di Via Delle Tre Fontane con cosplay, scenografie ed elementi iconici della saga come il leggendario caccia X-Wing di Luke Skywalker, una Speederbike e una riproduzione in scala di Jabba The Hut. Parteciperanno all’evento gruppi costuming ufficiali approvati da Lucasfilm come Rebel Legion Italian Base, la 501st Legion Italica Garrison, The Galactic Academy Varykino Campus Italia e Saber Guild Roma. A loro si affiancheranno alcune associazioni di fan come Jedi Generation e l’Associazione Culturale Galaxy. Tutto il ricavato delle varie attività verrà devoluto ad associazioni no profit che si occupano di aiutare le persone meno fortunate.

A Milano la saga di George e Lucas e sarà in mostra il 7 Maggio al WOW Spazio Fumetto di Viale Campania 12 e nel vicino Parco Oreste del Buono dalle 11.00 alle 20.00 con ingresso libero. In mostra costumi e oggetti di scena ispirati alle pellicole di Star Wars. Sfileranno per la gioia dei fan la 501st Legion Italica Garrison, Rebel Legion Italian Base e Italy Stronghold – Mandalorian Mercs Costume Club.

Per i fan più piccini diverse attività sono previste sia a Roma che a Milano che li vedranno giocare con gli iconici set LEGO Star Wars, maneggiare una spada laser sotto l'occhio di esperti maestri e combattere contro soldati imperiali a colpi di fucili Nerf. Per i più grandi segnaliamo la conferenza che si terrà nella sala incontri del WOW alle 17 dove, in compagnia di diversi esperti, tra cui il direttore d’orchestra Simone Pedroni (Star Wars – A Musical Journey), verranno analizzati tutti i film del franchise con il pubblico che sarà chiamato ad eleggere l’episodio migliore della saga.

Concludiamo con l'evento Disney Store che ospiterà una serie di attività e presenterà nuovi esclusivi prodotti Star Wars per i fan di tutte le età. Dal 4 al 7 maggio nei Disney Store italiani (sono esclusi dall’operazione gli shop-in-shop Disney Store all’interno dei department store Coin di Milano e Catania), si terranno eventi gratuiti che comprendono una serie di attività chiamate “Le vie della Forza”, in cui i piccoli ospiti potranno imparare a usare la Forza e a diventare parte della Ribellione. Impareranno anche a utilizzare la spada laser come un vero Jedi, e saranno premiati con simpatici gadget a tema (per conoscere i giorni e gli orari esatti delle attività si consiglia di contattare lo store più vicino. Indirizzi e numeri di telefono si possono trovare sul sito www.disneystore.it nell'apposita sezione "Trova negozio”).

Il 4 maggio, online e in tutti gli Store italiani arriveranno anche i nuovi prodotti dedicati all’universo di Star Wars! Pin, Tsum Tsum e anche il nuovo esclusivo set di Droidi. Per tutto il week end, nei Disney Store verranno distribuite gratuitamente le nuove cartoline da collezionare ispirate a Star Wars.

Nei Disney Store, le attività dedicate a Star Wars si ripeteranno anche nell’ultimo week end di maggio in occasione del 40esimo anniversario di Star Wars! In queste giornate, gli appassionati della saga potranno anche essere protagonisti di “incontri stellari” e tutti potranno ricevere anche un poster dedicato alla speciale ricorrenza. Negli stessi giorni, solo online su Disney Store i fan potranno acquistare nuovi esclusivi prodotti dedicati alla saga.

I fan di Star Wars sono in continuo aumento e coinvolgono anche le nuove generazioni e e noi siamo felici di poter offrire agli appassionati grandi e piccini e alle loro famiglie un’esperienza di divertimento davvero unica. Daniel Frigo, Presidente e Amministratore Delegato The Walt Disney Company Italia

Per essere sempre aggiornati sulle novità e gli eventi Disney Store legati a Star Wars i fan possono consultare la pagina Facebook "DisneyStoreIT".

Vi segnaliamo inoltre le offerte speciali di Amazon Italia legate allo Star Wars Day e al 40° anniversario di Star Wars.