Al cinema dal 4 Maggio: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 4 maggio 2017

Arrivano in sala le commedie "Adorabile nemica" e "Insospettabili sospetti", l'action-thriller "Codice Unlocked", il biografico "Gold - La grande truffa" e il dramma italiano "Sole Cuore amore".

- Maradonapoli (Italia 2017 - Documentario - Durata 75 minuti) Un film di Alessio Maria Federici. Trama: Il 30 giugno 1984 sembra un giorno come tanti. Forse in tutto il resto del mondo, ma non a Napoli, dove quello è il giorno dell’“avvento” di Maradona che donerà a tutti napoletani, dal più aristocratico al più povero, quella goccia di felicità che li farà vivere meglio, diventando un’icona, un mito...un santo...[al cinema dall'1 al 10 maggio] TRAILER UFFICIALE

- East End (Italia 2017 - Animazione - Durata 85 minuti) Un film di Giuseppe Squillaci e Luca Scanferla. Trama: Leo, Lex, Vittorio sono dei bambini normali che vivono una quotidianità semplice e scanzonata nella periferia est di Roma, nel nuovissimo quartiere East End che diventa il palcoscenico di un complicato intreccio internazionale quando, nel tentativo di vedere gratis il derby Roma-Lazio, i bambini dirottano sullo stadio Olimpico il Golia, un satellite militare supersegreto che gli Stati Uniti stanno utilizzando nella caccia al terrorista più pericolo del mondo: il famigerato Al Zabir Muffat. [al cinema dal 3 maggio] TRAILER UFFICIALE

- Adorabile nemica (USA 2017 - Commedia - Durata 108 minuti) di Mark Pellington con Shirley MacLaine, Amanda Seyfried, AnnJewel Lee Dixon, Thomas Sadoski, Philip Baker Hall. Trama: Harriet Lauler, milionaria dispotica e maniaca del controllo, incarica una giovane giornalista con ambizioni letterarie, di scrivere il suo necrologio con conseguenze divertenti e imprevedibili. Nascerà un’amicizia sincera, buffa e conflittuale, tra due donne forti e libere. TRAILER ITALIANO

- Codice Unlocked (USA 2017 - Azione - Durata 98 minuti) di Michael Apted con Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich, Toni Collette, Matthew Marsh, Brian Caspe. Trama: Alice, agente della CIA esperta nella conduzione di interrogatori, ottiene informazioni su un prossimo attacco contro un obiettivo americano a Londra, ma si rende conto di aver a sua volta fornito involontariamente informazioni utili alla realizzazione dell’attentato ed entra in azione per fermarlo. TRAILER ITALIANO

Codice Unlocked: recensione in anteprima Cast d'eccezione per Codice Unlocked, con Noomi Rapace, Orlando Bloom, Michael Douglas, John Malkovich e Toni Collette. Leggete la nostra recensione

- Gold - La grande truffa (USA 2017 - Avventura / Biografico - Durata 121 minuti) di Stephen Gaghan con Matthew McConaughey, Edgar Ramirez, Bryce Dallas Howard, Macon Blair, Adam LeFevre. Trama: Un uomo d’affari alla perenne ricerca del colpo milionario grazie ad un geologosi s'imbatte in una vera e propria “montagna di soldi”, una delle più grandi e prolifiche miniere d’oro che lo porterà dall’inesplorata giungla indonesiana ai lussuosi uffici di Wall Street. TRAILER ITALIANO

Gold - La grande truffa: recensione in anteprima Matthew McConaughey, Edgar Ramirez e Bryce Dallas Howard protagonisti di Gold - La grande truffa. Leggete la nostra recensione

- Insospettabili sospetti (USA 2017 - Commedia - Durata 126 minuti) di Zach Braff con Morgan Freeman, Michael Caine, Alan Arkin, Ann Margret, Joey King, Matt Dillon, Christopher Lloyd, John Ortiz. Trama: Tre amici di vecchia data decidono di dare una scossa alle proprie vite da pensionati e deviare dalla retta via decidendo di rapinare la banca che li ha defraudati. TRAILER ITALIANO

Insospettabili Sospetti: Recensione in Anteprima Alan Arkin, Morgan Freeman e Michael Caine rapinatori di banche over 70 in Insospettabili Sospetti, dal 4 maggio al cinema.

- Il mondo di mezzo (Italia 2017 - Drammatico - Durata 90 minuti) di Massimo Scaglione con Matteo Branciamore, Nathalie Caldonazzo, Tony Sperandeo, Massimo Bonetti, Laura Lena Forgia. Trama: Il film attraversa gli anni '70 per approdare ai giorni nostri per raccontare l’epopea del mattone a Roma e i disastrosi risultati della cementificazione nelle periferie della capitale espressione della connivenza tra potere politico e palazzinari. Una storia che ripercorre i traffici tra corrotti e corruttori e che sfocia nella nota inchiesta denominata “Mafia Capitale”. TRAILER UFFICIALE

- Mexico! Un cinema alla riscossa (Italia 2017 - Documentario - Durata 90 minuti) Un film di Michele Rho. Trama: Il Cinema Mexico, una delle ultime sale mono-schermo rimaste a Milano, e la sua storia legata indissolubilmente alla figura di Antonio Sancassani che da trent'anni la gestisce in modo indipendente e libero rendendo la sala un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e gli appassionati di cinema di qualità. TRAILER UFFICIALE

- Monster Trucks (USA 2017 - Fantastico - Durata 104 minuti) di Chris Wedge con Jane Levy, Lucas Till, Holt McCallany, Amy Ryan, Rob Lowe, Danny Glover, Thomas Lennon, Barry Pepper. Trama: Smanioso di lasciarsi alle spalle la sua vita e la sua città natale, lo studente di liceo Tripp costruisce un Monster Truck con resti e rottami di vecchie auto e l'aiuto inatteso di una bizzarra creatura che ama la velocità. TRAILER ITALIANO

- Sasha e il Polo Nord (Francia 2017 - Animazione - Durata 81 minuti) Un film di Rémi Chayé. Trama: Sasha, una giovanissima aristocratica russa parte alla volta del Polo Nord per ritrovare il suo amato nonno Oloukine, un rinomato esploratore dell’Artico che non ha mai fatto ritorno dall’ultima spedizione. TRAILER ITALIANO

- Sole Cuore Amore (Italia 2017 - Drammatico - Durata 113 minuti) di Daniele Vicari con Isabella Ragonese, Eva Grieco, Francesco Montanari, Francesco Acquaroli, Giulia Anchisi, Chiara Scalise, Noemi Abbrescia. Trama: Un'amicizia tra due giovani donne in una città bella e dura come Roma e il suo immenso hinterland. Due donne che hanno fatto scelte molto diverse nella vita, ma legate da un affetto profondo, da una vera e propria sorellanza. TRAILER UFFICIALE

Sole Cuore Amore di Daniele Vicari: Recensione in Anteprima Storia di solidarietà tra donne in una Roma di periferia in cui gli ultimi rimarranno ultimi.

- Tanna (Australia 2017 - Drammatico - Durata 104 minuti) di Martin Butler e Bentley Dean con Mungau Dain, Marie Wawa, Marceline Rofit, Charlie Kahla, Albi Nangia. Trama: In una società tribale del Pacifico meridionale, una ragazza, Wawa, si innamora di Dain, il nipote del capo tribù. Quando una guerra fra gruppi rivali si inasprisce, a sua insaputa Wawa viene promessa in sposa ad un altro uomo come parte di un accordo di pace. Così i due innamorati fuggono, rifutando il destino già scelto per la ragazza. TRAILER ITALIANO

- The Space Between (Italia / Australia 2017 - Drammatico - Durata 98 minuti) di Ruth Borgobello con Flavio Parenti, Maeve Dermody, Lino Guanciale, Fulvio Falzarano, Marco Leonardi, Giancarlo Previati. Trama: La storia d'amore tra Marco, ex-chef italiano colto in un momento di grande perdita e Olivia, briosa giovane australiana in Italia per ritrovare le radici e trasformare la sua vita. TRAILER UFFICIALE

The Space Between: recensione in anteprima Ruth Borgobello scrive e dirige The Space Between. Leggete la nostra recensione in anteprima

- Una gita a Roma (Italia 2017 - Avventura - Durata 90 minuti) Un film di Karin Proia con Philippe Leroy, Claudia Cardinale, Karin Proia, Chiara Conti, Raffaele Buranelli, Giovanni Lombardo Radice, Pietro De Silva, Phil Palmer. Trama: Francesco, 9 anni e una grande passione per l’arte, e la sua sorellina Maria, 5 anni, da una cittadina di Provincia arrivano a Roma in gita con la mamma, per visitare uno dei luoghi artistici più stupefacenti del mondo. Quando per un problema familiare sono costretti a tornare a casa prima del tempo, il bambino decide di scappare alla madre e la sorellina lo segue. TRAILER UFFICIALE