La torre nera: gli easter egg di "IT" e "Shining" nascosti nel trailer

Di Pietro Ferraro venerdì 5 maggio 2017

Easter egg di "Shining" e "IT" scoperti nel primo trailer de "La torre nera".

Dopo tanta attesa e una fase di sviluppo lunga e travagliata è finalmente arrivato il primo trailer dell'adattamento La torre nera. Il film esce tra pochi mesi e ora abbiamo un'idea di come sarà adattata in versione live-action la saga di Stephen King. Coloro che hanno letto i libri sanno che La torre nera prende molti elementi da altri libri di Stephen King creando delle connessioni, di conseguenza anche nel primo trailer dell'adattamento per il grande schermo ci sono alcuni cosiddetti "easter egg" da altri lavori di Stephen King come IT e Shining.

La Torre Nera: primo trailer italiano del film con Idris Elba e Matthew McConaughey Sony porta al cinema la saga della "Torre Nera" di Stephen King - Nelle sale italiane dal 10 agosto 2017.

Il primo trailer condiviso da Sony si è dimostrato promettente, ma ha anche confermato che la storia che vedremo al cinema sarà molto diversa da quella dei romanzi. Questo perché non si è scelto di fare un adattamento diretto degli otto libri, ma di utilizzare gli eventi del romanzo finale come punto di partenza per un nuovo racconto, quindi ci sono molte scene e sequenze in questo primo trailer che non sono nei romanzi, accompagnate da citazioni come quella che fa riferimento direttamente a IT.

Ad un certo punto del trailer, vediamo Jake Chambers, interpretato da Tom Taylor, vagare in una foresta nebbiosa e spaventosa e imbattersi in una enorme insegna che dice PENNYWISE, nome del nefasto clown mangiabambini. Nello stessa scena ci sono anche alcuni palloncini galleggianti, altro marchio di fabbrica di IT che fruirà di un remake in uscita nelle sale il 21 settembre.

Un altro easter egg nel trailer cita l'iconico Overlook Hotel, location del classico Shining di Stephen King. Nel trailer non si vede l'hotel vero e proprio, ma c'è una foto dell'Overlook Hotel sulla scrivania dello psichiatra di Jake. Quello che è veramente interessante è che questo segmento del trailer si svolge sulla Terra e non nel regno parallelo in cui si svolge gran parte de La torre nera.

Infine c'è un fugace riferimento al Re Rosso (Crimson King), ma è un evento importante. Ad un certo punto del trailer, l'Uomo in nero di Matthew McConaughey, il villain del film, tocca un muro coperto di graffiti su cui si legge legge: "All Hail The Crimson King" ("Onorate tutti il Re Rosso"). Fan e lettori di di Stephen King sanno che si tratta di un malvagio e potente antagonista immortale che esiste nei numerosi universi paralleli che fanno capo alla Torre Nera, e che il personaggio è anche conosciuto con altri nomi, ad esempio nel romanzo "La casa del buio" viene chiamato Abbalah. Il Re Rosso appare anche nei racconti "Insomnia" e "Uomini bassi in soprabito giallo", primo racconto della raccolta "Cuori in Atlantide").

La torre nera diretto da Nikolaj Arcel arriva nei cinema italiani il 10 agosto 2017.