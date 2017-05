Star Wars: nuova action figure della Principessa Leia per il 40° anniversario

Di Pietro Ferraro venerdì 5 maggio 2017

Hot Toys annuncia una nuova action-doll di Carrie Fisher nei panni della Principessa Leia in "Star Wars: L'impero colpisce ancora".

Con le celebrazioni dello Star Wars Day in pieno corso (4-7 maggio), Hot Toys annuncia una nuova action-doll che oltre a celebrare il 40° anniversario della saga omaggia anche l'amata Carrie Fisher e la sua iconica Principessa Leia.

Star Wars: action figure Hot Toys della Principessa Leia di Carrie Fisher L'iconica Principessa Leia di Carrie Fisher ritratta in un'action-doll ispirata alla trilogia originale di Star Wars

Con il suo mix di grazia, coraggio e fragilità la Principessa Leia si è conquistata un posto molto speciale nel cuore di molti fan di Star Wars. Con la sua personalità e la sua dedizione nel voler porre fine alla tirannia dell'Impero, si colloca tra i più grandi eroi della galassia e una delle più amate eroine di tutti i tempi.

La nuova figure (circa 26 cm in altezza per oltre 28 punti di articolazioni) ritrae Carrie Fisher così come appare nel classico L'impero colpisce ancora. Oltre alla dettagliata e meravigliosa scultura della testa che rende piena giustizia alla bellezza di Leia (acconciatura inclusa), il costume ripropone la tuta bianco-sporco indossata dal personaggio durante la battaglia di Hoth, un assortimento di armi (blaster), accessori (respiratore, binocolo, saldatrice) e una base che richiama la pavimentazione della base ribelle mostrata nell'incipit dell'Episodio V.

Trovate la nuova figure di Leia in preordine a questo LINK.