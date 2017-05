Colossal: la statua ufficiale del mostro del film di Nacho Vigalondo

Di Pietro Ferraro sabato 6 maggio 2017

Dal singolare monster-movie "Colossal" di Nacho Vigalondo, una statua ufficiale basata sul mostro gigante protagonista del film.

Si è parlato molto di Colossal, il bizzarro e singolare monster-movie del regista Nacho Vigalondo che vede protagonisti Anne Hathaway e Jason Sudeikis. La trama ci racconta di un enorme mostro in stile "Kaiju" che emerge a Seoul, Corea del Sud, iniziando un percorso di distruzione attraverso la città. Dall'altra parte del mondo in una piccola città americana una ragazza di nome Gloria (Anne Hathaway) a cui piace fare tardi e alzare il gomito scopre di avere una misteriosa connessione con questo mostro gigante.

Il regista spagnolo Nacho Vigalondo ha precedentemente diretto Open Windows con protagonista Elijah Wood, Extraterrestrial, Timecrimes e segmenti dei film a episodi ABCs of Death, The Profane Exhibit e VHS: Viral.

Creato utilizzando lo stesso modello digitale della creatura utilizzato per il film, questa maquette realizzata da Mondo presenta dettagli impressionanti del misterioso mostro gigante e comprende una base che raffigura una strada di Seoul, mentre attraversa la città, così come altri suggerimenti più sottili per quanto riguarda il legame della creatura con Gloria.

La maquette di Colossal misura circa 33cm di altezza ed è reperibile sul sito Mondo e sul sito ufficiale di Sideshow.