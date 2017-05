Domino, un thriller per Brian De Palma

Di Federico Boni sabato 6 maggio 2017

Dopo 5 anni di assenza Brian De Palma torna sul set.

Light Out, nuovo film per Brian De Palma 75 anni e non sentirli. Brian De Palma torna al thriller con Light Out 5 anni dopo Passion, il 72enne Brian De Palma si appresta a tornare sul set con Domino, thriller sceneggiato da Petter Skavlan le cui riprese sono imminenti. Protagonisti Christina Hendricks e Nikolaj Coster-Waldau, volto di Game of Thrones.

Coster-Waldau sarà un agente di polizia danese costretto a chiedere aiuto ad una poliziotta americana, ovviamente interpretata da Christina Hendricks, per rintracciare un killer che ha ucciso il suo partner. Peccato che il killer in questione sia in realtà un agente della CIA sulle tracce di alcuni terroristi ISIS, pronti a seminare il terrore in Europa.

Ciak in estate per un regista che torna al genere thriller, da sempre nelle sue corde d'autore. 50 anni di carriera alle spalle, De Palma non è stato incredibilmente mai nominato ne' agli Oscar ne' ai Golden Globe.