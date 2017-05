Kingsman: Matthew Vaughn vuole chiudere la trilogia

Di Federico Boni sabato 6 maggio 2017

Kingsman: Il Cerchio d'Oro avrà un sequel.

Manca ormai poco all'uscita in sala di Kingsman: The Golden Circle, atteso sequel firmato Matthew Vaughn di quel Kingsman - Secret Service campione d'incassi nel 2015. Ebbene il regista di Kick-Ass, Stardust e X-Men: l'Inizio ha annunciato di avere bene in mente alcune idee per un terzo capitolo della saga Fox, probabilmente da lui nuovamente diretto.

"Stranamente, mentre scrivevo Kingsman 2 stavamo già pensando a Kingsman 3. Una situazione strana. Abbiamo delle grandi idee per quel film. Questo in un certo senso fa da ponte e se ci riusciremo ne realizzeremo un altro".

Il sequel di Matthew Vaughn debutta nei cinema italiani il 13 ottobre 2017.

Tutt'altro che convinto di dar vita al suo primo vero sequel in qualità di regista, Vaughn ha nuovamente disconosciuto Kick-Ass 2, da lui solo prodotto ('non avevamo programmato di fare un film terribile, è stata una grande lezione su come non realizzare un sequel'), per poi il motivare il perché dei suoi tanti dubbi nei confronti di Kingsman 2: 'normalmente i sequel sono più grandi ma non necessariamente migliori'.

La speranza è che The Golden Circle possa essere l'eccezione che conferma la regola. Da battere i 414,351,546 dollari incassati nel 2015 dal primo capitolo. Se sarà così, avremo un 3° capitolo.