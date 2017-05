Film 2018-2019: Diane Keaton e Jane Fonda per Book Club - Sam Claflin per Semper Fi

Di Federico Boni sabato 6 maggio 2017

Diane Keaton, Jane Fonda e Candice Bergen nella comedy over 70 Book Club.

Film 2018-2019: Taissa Farmiga in The Nun - Outlaw King per Chris Pine e Ben Foster Chris Pine e Ben Foster ritrovano il regista di Hell or High Water, mentre la sorella minore di Vera Farmiga sarà la suora posseduta dal demonio di The Nun, spin-off di The Conjuring. - Book Club: tre splendide over 70 per Book Club, commedia che segnerà l'esordio alla regia del produttore Bill Holderman, qui anche sceneggiatore insieme a Erin Simms. Stiamo parlando di Diane Keaton, Jane Fonda e Candice Bergen, donne di una certa età che si ritrovano ogni settimana con il club del libro. A cambiare la loro esistenza Cinquanta Sfumature di Grigio, a causa dell'altissimo tasso erotico. Da ritrovare anche una volta superati i 70...

- The Peanut Butter Falcon: tra un folle progetto artistico ed un salto in galera, Shia LaBeouf torna ogni tanto a fare anche l'attore. Il divo prenderà parte a The Peanut Butter Falcon, indie movie sceneggiato e diretto da Tyler Nilson e Mike Schwartz. Protagonista Zak, giovane affetto dalla Sindrome di Down che fugge per iscriversi ad una scuola di wrestling, suo sogno di una vita. LaBeouf sarà un criminale che Zak incontrerà sulla sua strada, facendolo suo alleato.

- Semper Fi: thriller in arrivo per Sam Claflin, Semper Fi il titolo, diretto da Henry-Alex Rubin e con riprese estive in Canada. Protagonista sarà un sergente dei Marine che obbliga il proprio fratello minore a costituirsi, dopo aver ucciso un uomo in un bar durante una rissa. Tornato dall'Iraq, il sergente farà di tutto per liberare il fratello dalla galera.