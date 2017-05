Star Wars 7: le statue Sideshow di Rey e BB-8

Di Pietro Ferraro domenica 7 maggio 2017

Sideshow omaggia i nuovi eroi della saga di Star Wars con due statue che ritraggono l'impavida Ray e l'adorabile BB-8.

Separata dalla sua famiglia da bambina, Rey vive una solitaria esistenza sul pianeta deserto di Jakku fino a quando non incontra il droide BB-8 e con lui inizia un'avventura che la porterà in possesso della spada laser di Luke Skywalker e, a bordo dell'iconico Millennium Falcon, fino al remoto pianeta Ahch-To dove il maestro Jedi ha trovato rifugio.

Star Wars 7: set action figures 'Rey & BB-8' by Hot Toys Rey e BB-8 ritratti in due nuove action figures by Hot Toys ispirate a "Star Wars: Il risveglio della Forza".

Rey è uno dei nuovi personaggi introdotti in Star Wars: Il risveglio della Forza. L'entusiasmo che circondava questa giovane donna carismatica è stato incredibile e grazie ad una memorabile performance dell'attrice britannica Daisy Ridley, è diventato uno dei personaggi più amati dai fan di Star Wars, sia giovani che di lunga data.

Sideshow come di consueto ha realizzato un'altra opera d'arte concepita come potenziale diorama che vede Rey affiancata all'amato droide BB-8. Con un'altezza di circa 50cm (base a tema desertico inclusa) questa edizione limitata "Premium Format Figure" cattura alla perfezione il volto di Rey fissandolo nel tempo come un'istantanea. Ogni parte del suo abito è stato riprodotto con cura per la massima precisione e autenticità. I suoi indumenti sono in tessuto e tutto ciò ha permesso una replica dettagliata fino all'ultima cucitura.

Per quanto riguarda BB-8, tutto è iniziato una sera come uno schizzo disegnato da J.J Abrams su un tovagliolo. Un disegno ingannevolmente semplice, poco più di una palla con una cupola in cima, ma la nuova idea di Abrams per questo droide è diventata realtà grazie al mago degli effetti speciali Neal Scanlan, ma BB-8 non è un un effetto visivo, ma una meraviglia ingegneristica e uno degli effetti pratici più innovativi mai apparsi su grande schermo.

Abrams e la sua squadra creativa sono riusciti anche a sviluppare un droide ricco di fascino e personalità. BB-8 è stato un piccolo robot che ha conquistato da subito i cuori di tutti, un nuovo adorabile membro dell'universo di Star Wars. BB-8 è un droide Astromeccanico Unità BB, un amico e partner del pilota della Resistenza Poe Dameron. In Star Wars: Il risveglio della Forza lo abbiamo visto in azione accanto a Poe, Rey e Finn mentre combattono il Primo Ordine.

La statua di BB-8 è alta circa 22cm (base inclusa) e sia testa che tronco hanno funzionalità integrate di illuminazione a LED. La base a tema desertico di BB-8 è progettata per creare un diorama di Jakku al fianco della statua di Rey.

