Film 2018-2019: Will Ferrell & Jason Momoa per la Paramount - Dave Chappelle per E' nata una Stella

Di Federico Boni domenica 7 maggio 2017

Will Ferrell & Jason Momoa protagonisti di una commedia Paramount ancora senza titolo.

Film 2018-2019: Diane Keaton e Jane Fonda per Book Club - Sam Claflin per Semper Fi Shia LaBeouf co-protagonista nell'indie-movie The Peanut Butter Falcon. - commedia Paramount: Will Ferrell e Jason Momoa saranno i protagonisti di una commedia Paramount ad oggi senza titolo. Parola di Deadline. A sceneggiare il tutto Andrew Mogel e Jarrad Paul (The Grinder, The D Train, Yes Man), per un film descritto come 'Galaxy Quest che incontra Ocean's Eleven. Farrell sarà una star tv che ritrova colui che interpretò il ruolo di suo figlio sul piccolo schermo, ormai cresciuto e diventato una star planetaria. Momoa, per l'appunto.

- E' nata una stella: Dave Chappelle si è unito a Bradley Cooper e a Lady Gaga nel remake di E' Nata una Stella. Chappelle, parola dell'Hollywood Reporter, indosserà i panni di un personaggio di nome Noodles, "vecchio amico di Cooper con il quale hq iniziato a suonare nei locali". Bradley farà il suo debutto alla regia, per un film prodotto da Bill Gerber, Jon Peters, Bradley Cooper, Todd Phillips e Lynette Howell Taylor, con Basil Iwanyk e Ravi Mehta produttori esecutivi. Uscita in sala, 28 settembre 2018.

- Widows: Garret Dillahunt (12 anni schiavo) ritroverà Steve McQueen in Widows, nuovo film del regista premio Oscar. L'attore raggiunge Robert Duvall, Liam Neeson, Viola Davis, Michelle Rodriguez e Cynthia Erivo. Adattamento cinematografico dell'omonima miniserie britannica del 1983, il film vede allo script lo stesso regista di 12 anni schiavo insieme a Gillian Flynn, autrice nonché sceneggiatrice di Gone Girl. Al centro della storia tre vedove chiamate a vendicare i rispettivi mariti, uccisi in azione in quanto ladri. Le tre donne completeranno il lavoro mai finito dai rispettivi coniugi. Duvall interpreterà il padre di Farrell, che aiuterà le tre vedove a compiere la loro missione.