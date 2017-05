Edge of Tomorrow 2 si chiamerà Live Die Repeat and Repeat e ritroverà Emily Blunt

Di Federico Boni domenica 7 maggio 2017

Sceneggiatura pronta per Edge of Tomorrow 2 di Doug Liman, che ritroverà sul set Tom Cruise e Emily Blunt.

3 anni dopo i 370,541,256 dollari incassati dal primo capitolo, Doug Liman è tornato a parlare dell'annunciato Edge of Tomorrow 2 svelando novità particolarmente attese. Intervistato da Christina Radish di Collider, il regista ha infatti rivelato che...

'Abbiamo una storia incredibile! E' incredibile! Decisamente migliore rispetto al primo film, e ho ovviamente amato il primo film. Si intitolerà Live Die Repeat and Repeat. Tom è entusiasta ed anche Emily Blunt lo è. La domanda giusta è quando lo faremo. Non se, ma quando'.

Edge of Tomorrow 2 sarà sia un prequel che un sequel Doug Liman torna a parlare di Edge of Tomorrow 2: 'rivoluzionerà il modo di fare i sequel'.

Cruise e la Blunt si ritroveranno quindi sul set, con Liman nel frattempo pronto ad uscire in sala a fine settembre con American Made, crime thriller nuovamente trainato da Tom Cruise. Agenda fittissima, quella del divo, con Mission: Impossible 6 attualmente sul set, La Mummia a breve in sala e Top Gun 2 in programmazione. Poi, forse, sarà tempo di Edge of Tomorrow 2?

