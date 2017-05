Maze Runner 3: nuovo video dal set con Dylan O'Brien

Di Pietro Ferraro lunedì 8 maggio 2017

Maze Runner - La rivelazione: riprese in corso per il sequel di Wes Ball nei cinema americani dal 9 febbraio 2018.

Dylan O'Brien ha presentato un esclusivo video dal set del terzo Maze Runner durante gli MTV Movie & Tv Awards 2017.

Maze Runner: The Death Cure, grave incidente sul set per Dylan O'Brien Ossa rotte e ricovero in ospedale per Dylan O'Brien, investito da un'auto sul set di Maze Runner 3.

Il video ha visto Dylan O'Brien mostrare il set di Maze Runner: La rivelazione con un'occhiata alla struttura "WICKED" dove un compagno viene tenuto prigioniero. Il film metterà in scena una grande missione di salvataggio che pare chiuderà definitivamente il franchise Maze Runner. nel video c'è anche l'attore Thomas Brodie-Sangster che parla delle aspettative che circondano questo nuovo sequel.

Ci sono molti momenti nella sceneggiatura che riprendono il primo film, spero che questo renda giustizia al primo e al secondo, credo che lo farà, credo che sarà migliore.

Maze Runner - La rivelazione basato sul terzo e ultimo libro della trilogia "Maze Runner! di James Dashner vede il ritorno in cabina regia per la terza volta di Wes Ball. Il film doveva uscire a febbraio 2017, ma è slittato di un anno dopo che O'Brien ha subito un grave infortunio sul set. L'attore 25enne munito di una imbracatura di sicurezza si trovava sul tetto di un veicolo in movimento entrato inaspettatamente in collisione con un altro veicolo. O'Brien ha subito una commozione cerebrale nonché fratture e lacerazioni sul viso.

La trilogia di Maze Runner è una serie "Young Adult" ambientata in una società post-apocalittica distopica. I libri hanno venduto oltre dieci milioni di copie in tutto il mondo e sono molto popolari tra adolescenti e adulti. Oltre alla trilogia la serie include anche due prequel. La trilogia acquisita da da Fox nel 2011 include Maze Runner - Il labirinto e il Maze Runner - La fuga che hanno incassato complessivamente oltre 660 milioni di dollari in tutto il mondo.

Maze runner - la rivelazione è previsto in uscita nei cinema americani il 9 febbraio 2018.