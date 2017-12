Maze Runner: La Rivelazione - nuovo trailer italiano e locandine di Maze Runner 3

Di Pietro Ferraro sabato 9 dicembre 2017

Maze Runner 3: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film fantascientifico di Wes Ball ne cinema italiani a febbraio 2018.

20th Centrury Fox ha reso disponibili un nuovo trailer italiano e 8 locandine di Maze Runner: La Rivelazione (The Maze Runner: The Death Cure). Anche se il film finale della trilogia di "Maze Runner" ha avuto una produzione problematica, il film ora è pronto per uscire nei cinema italiani a febbraio 2018.

I Radurai dovranno tornare nella terra controllata dalla WCKD e, da come appiono le cose, non tutti riusciranno ad uscirne vivi.

In Maze Runner: La Rivelazione, l'epico finale della saga di Maze Runner, Thomas guida il suo gruppo di Radurai in fuga nella loro ultima e più pericolosa missione. Per salvare i loro amici, devono irrompere nella leggendaria Last City, un labirinto controllato dalla WCKD che potrebbe rivelarsi il labirinto più letale di tutti. Chiunque riesca a sopravvivere, e alcuni sicuramente moriranno lungo il percorso, otterrà le risposte alle domande che i Radurai hanno posto fin dal loro arrivo nel labirinto. Tutto finisce qui.

Maze Runner 3 era originariamente previsto per uscire a febbraio del 2017, ma nel marzo del 2016 l'attore protagonista Dylan O'Brien ha subito un grave infortunio durante le riprese di una cena di stunt. L'attore ha subito una commozione cerebrale, una frattura facciale e diverse lacerazioni. Quindi Fox ha ritardato la produzione per permettere a O'Brien di riprendersi e ora da questo nuovo trailer sembra che l'attore abbia recuperato pienamente. Il film vede la partecipazione di Kaya Scodelario, Thomas Brodie-Sangster, Giancarlo Esposito, Aidan Gillen, Ki Hong Lee, Barry Pepper e Patricia Clarkson.

Il regista Wes Ball torna per completare la trilogia, che seppur non registrando incassi strepitosi ha comunque fatto il suo dovere al box-office. Maze Runner - Il Labirinto e Maze Runner: La Fuga hanno totalizzato un totale di 660 milioni di dollari nel mondo. Da sottolineare che dopo un ottimo esordio con "Il Labirinto", il sequel "La Fuga" è stata un bella delusione, quindi resta da vedere se Wes Ball avrà saputo fare meglio con questo capitolo finale, dando alla trilogia una degna conclusione.

Maze Runner: La Rivelazione - primo trailer italiano del sequel di Wes Ball

Il primo trailer italiano di Maze Runner 3: La Rivelazione è finalmente disponibile. 20th Century Fox in un primo momento aveva fatto slittare il terzo film della serie fino a febbraio 2018 per poi fissare una data di uscita americana al 26 gennaio 2018. Alcune foto dal set rilasciate recentemente hanno mostrato un'atmosfera piuttosto tetra alla Mad Max e questo primo trailer ci offre un ulteriore sguardo a cosa vedremo su schermo.

Il trailer ci mostra Dylan O'Brien di nuovo nei panni di Thomas che sta guidando una grande missione di salvataggio come spiega la sinossi ufficiale che trovate a seguire.

La saga The Maze Runner è una serie di romanzi young adult ambientati in una società post-apocalittica. I libri hanno venduto oltre dieci milioni di copie in tutto il mondo e sono molto popolari sia tra lettori adolescenti che adulti. Oltre alla trilogia, ci sono anche due prequel La mutazione (The Kill Order, 2012), e Il codice - Maze Runner (The Fever Code, 2016). La trilogia è stata acquisita da Fox a nel 2011 e include Maze Runner - Il Labirinto e il Maze Runner - La Fuga che hanno incassato compelssivamente 660 milioni di dollari in tutto il mondo.

Maze Runner: La rivelazione è diretto da Wes Ball e basato sul terzo e ultimo libro della trilogia "The Maze Runner" scritta da James Dashner. Questo terzo film doveva uscire a febbraio 2017, ma è slittato di un anno a causa di un grave incidente subito sul set da Dylan O'Brien.

Maze Runner: La rivelazione arriva nei cinema italiani l'8 febbario 2018.

Maze Runner 3: foto e sinossi del sequel di Wes Ball

Dopo un lungo ritardo e un sacco di difficoltà durante la produzione, Maze Runner: La rivelazione ha ripreso la strada verso il grande schermo. 20th Century Fox ha fissato l'uscita del terzo e ultimo film della trilogia di Maze Runner al 26 gennaio 2018, il che significa che il film è stato fortemente anticipato e sarà nei cinema tra soli quattro mesi. In attesa di un primo trailer abbiamo finalmente le prime immagini di Maze Runner 3 fornite insieme ad una prima sinossi ufficiale.

Queste prime foto condivise via Twitter ci danno il nostro primo sguardo ufficiale al cast in azione, tra cui la stella Dylan O'Brien, che è stata gravemente ferita sul set, infortunio che ha ritardato l'uscita del film di quasi un anno. Ma O'Brien ha recuperato totalmente ed è tornato per finire la trilogia. Come promesso dalla sinossi, la trilogia avrà una conclusione epica.



I film di Maze Runner si sono dimostrati piuttosto redditizi finora, con Maze Runner - Il labirinto e Maze Runner - La fuga che hanno incassato un totale di 660 milioni di dollari al box office mondiale. Lo studio ha promesso che il primo trailer di Maze Runner 3 è in arrivo, ma non hanno fornito dato una data precisa.













Articolo pubblicato l'8 maggio 2017

UPDATE: Il video dal set non è più disponibile / Dylan O'Brien ha presentato un esclusivo video dal set del terzo Maze Runner durante gli MTV Movie & Tv Awards 2017.

Maze Runner: The Death Cure, grave incidente sul set per Dylan O'Brien Ossa rotte e ricovero in ospedale per Dylan O'Brien, investito da un'auto sul set di Maze Runner 3.

Il video ha visto Dylan O'Brien mostrare il set di Maze Runner: La rivelazione con un'occhiata alla struttura "WICKED" dove un compagno viene tenuto prigioniero. Il film metterà in scena una grande missione di salvataggio che pare chiuderà definitivamente il franchise Maze Runner. nel video c'è anche l'attore Thomas Brodie-Sangster che parla delle aspettative che circondano questo nuovo sequel.

Ci sono molti momenti nella sceneggiatura che riprendono il primo film, spero che questo renda giustizia al primo e al secondo, credo che lo farà, credo che sarà migliore.

Maze Runner - La rivelazione basato sul terzo e ultimo libro della trilogia "Maze Runner! di James Dashner vede il ritorno in cabina regia per la terza volta di Wes Ball. Il film doveva uscire a febbraio 2017, ma è slittato di un anno dopo che O'Brien ha subito un grave infortunio sul set. L'attore 25enne munito di una imbracatura di sicurezza si trovava sul tetto di un veicolo in movimento entrato inaspettatamente in collisione con un altro veicolo. O'Brien ha subito una commozione cerebrale nonché fratture e lacerazioni sul viso.

Maze runner - la rivelazione è previsto in uscita nei cinema americani il 9 febbraio 2018.