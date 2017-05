Box Office Italia 10 maggio, King Arthur 4° all'esordio, è il giorno di Alien: Covenant

Di Federico Boni giovedì 11 maggio 2017

Famiglia all'Improvviso insegue Guardiani della Galassia Vol. 2 al botteghino italiano.

Neanche il mercoledì a due euro (l'ultimo) ha intaccato il podio del box office italiano, da due settimane sempre identico. Altri 195.928 euro in tasca per Guardiani della Galassia 2, che è così arrivato ai 6.283.424 euro totali, seguito dal sorprendente Famiglia all'Improvviso, che ha raggiunto i 5.704.995 euro totali. Cadrà il muro dei sei. Un successo inatteso per la Lucky Red. A quota 6.206.363 euro troviamo Baby Boss della Fox, con King Arthur della Warner esordiente in 4° posizione con appena 146.192 euro. Non proprio un inizio incoraggiante.

5° piazza con 86.619 euro per The Circle, seguito dagli 86.256 euro di Fast and Furious 8 (14.473.287 euro il totale), dagli 86.181 euro di Gold, dai 64.023 euro di Codice Unlocked, dai 57.784 euro di Insospettabili sospetti e dai 57.415 euro de La Tenerezza. Undicesimo al debutto Song to Song di Malick, con 28.879 euro euro. Giornata di novità quella di oggi grazie agli arrivi di Alien: Covenant, Qualcosa di troppo, On the Milky Road - Sulla Via Lattea di Emir Kusturica, This Beautiful Fantastic, Una settimana e un giorno, E se mi comprassi una sedia? e Tutto quello che Vuoi.



Box Office 10 maggio



GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 € 195.928 - 92.658 spettatori



FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE € 183.999 - 87.519 spettatori



BABY BOSS€ 148.047 - 71.702 spettatori



KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA € 146.192 - 66.850 spettatori



THE CIRCLE € 86.619 - 41.054 spettatori



FAST & FURIOUS 8 € 86.256 - 41.635 spettatori



GOLD - LA GRANDE TRUFFA € 86.181 40.460 spettatori



CODICE UNLOCKED € 64.023 - 30.564 spettatori



INSOSPETTABILI SOSPETTI € 57.784 - 27.554 spettatori



LA TENEREZZA € 57.415 - 24.516 spettatori





Box Office Italia Film

Box Office Usa, 145 milioni all'esordio per Guardiani della Galassia 2 - 427 worldwide Esordio boom al box office Usa per Guardiani della Galassia 2. Fine settimana tutt'altro che esaltante, quello andato in scena nelle ultime 72 ore, visto anche il mercoledì a due euro di fatto dietro l'angolo. Guardiani della Galassia Vol. 2 ha mantenuto la vetta del botteghino arrivando a sfiorare i 6 milioni di euro, facendo automaticamente meglio di quel primo capitolo che nel 2014 si fermò a quota 5.571.000 euro. Dietro la pellicola Marvel la sorpresa Famiglia all'Improvviso, arrivato ad un niente dai 5 milioni e mezzo di euro, con Baby Boss a quota sei.

Tra le new entry esordio da 490.582 euro per Gold - la Grande Truffa della Eagle, mentre Codice Unlocked della Notorious ha debuttato con 382.617 euro. 283.701 euro, invece, per Insospettabili Sospetti della Warner, con Adorabile Nemica a quota 133.652 euro e Sole cuore amore di Vicari esordiente con 75.948 euro. Chi si avvicina ai due milioni di euro è La Tenerezza di Gianni Amelio (1.730.289 euro, per la precisione), con The Circle arrivato ai 1.569.105 euro, mentre Fast and Furious 8 tocca quota 14.327.464 euro e Lasciati andare raggiunge quota 1.7 milioni di euro.

Fine settimana pronto a partire mercoledì (2 euro a film), quello in arrivo, grazie alle uscite di King Arthur - Il potere della spada, di Richard - Missione Africa e di Song To Song di Terrence Malick, seguiti nella giornata di giovedì da Alien: Covenant, Qualcosa di troppo, On the Milky Road - Sulla Via Lattea di Emir Kusturica, This Beautiful Fantastic, Una settimana e un giorno, E se mi comprassi una sedia? e Tutto quello che Vuoi.