Box Office Italia 11 maggio, Alien: Covenant davanti King Arthur

Di Federico Boni venerdì 12 maggio 2017

Famiglia all'Improvviso insegue Guardiani della Galassia Vol. 2 al botteghino italiano.





Esordio da 204.302 euro al box office italiano per Alien: Covenant, primo davanti a King Arthur, salito in 2° posizione con 96.078 euro in 24 ore. Medaglia di bronzo con 53.217 euro per I Guardiani della Galassia 2, seguito dai 41.117 euro di Famiglia all'Improvviso e dai 24.496 euro di Gold.

Sesta posizione con 21.455 euro per Song to Song di Malick, seguito dai 19.273 euro di Tutto quello che Vuoi, dai 15.473 euro di Baby Boss, dai 15.073 euro di The Circle e dai 14.367 euro de La Tenerezza.



Box Office 11 maggio



ALIEN: COVENANT € 204.302 - 28.953 spettatori



KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA € 96.078 - 14.754 spettatori



GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 € 53.217 - 8.853 spettatori



FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE € 41.117 - 6.962 spettatori



GOLD - LA GRANDE TRUFFA € 24.496 - 4.050 spettatori



SONG TO SONG € 21.455 - 3.516 spettatori



TUTTO QUELLO CHE VUOI € 19.273 - 3.424 spettatori



BABY BOSS € 15.473 - 2.839 spettatori



THE CIRCLE € 15.073 - 2.619 spettatori



LA TENEREZZA € 14.367 - 2.518 spettatori





Box Office Italia 10 maggio King Arthur 4° all'esordio, è il giorno di Alien: Covenant



Neanche il mercoledì a due euro (l'ultimo) ha intaccato il podio del box office italiano, da due settimane sempre identico. Altri 195.928 euro in tasca per Guardiani della Galassia 2, che è così arrivato ai 6.283.424 euro totali, seguito dal sorprendente Famiglia all'Improvviso, che ha raggiunto i 5.704.995 euro totali. Cadrà il muro dei sei. Un successo inatteso per la Lucky Red. A quota 6.206.363 euro troviamo Baby Boss della Fox, con King Arthur della Warner esordiente in 4° posizione con appena 146.192 euro. Non proprio un inizio incoraggiante.

5° piazza con 86.619 euro per The Circle, seguito dagli 86.256 euro di Fast and Furious 8 (14.473.287 euro il totale), dagli 86.181 euro di Gold, dai 64.023 euro di Codice Unlocked, dai 57.784 euro di Insospettabili sospetti e dai 57.415 euro de La Tenerezza. Undicesimo al debutto Song to Song di Malick, con 28.879 euro euro. Giornata di novità quella di oggi grazie agli arrivi di Alien: Covenant, Qualcosa di troppo, On the Milky Road - Sulla Via Lattea di Emir Kusturica, This Beautiful Fantastic, Una settimana e un giorno, E se mi comprassi una sedia? e Tutto quello che Vuoi.



Box Office 10 maggio



GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL. 2 € 195.928 - 92.658 spettatori



FAMIGLIA ALL'IMPROVVISO - ISTRUZIONI NON INCLUSE € 183.999 - 87.519 spettatori



BABY BOSS€ 148.047 - 71.702 spettatori



KING ARTHUR: IL POTERE DELLA SPADA € 146.192 - 66.850 spettatori



THE CIRCLE € 86.619 - 41.054 spettatori



FAST & FURIOUS 8 € 86.256 - 41.635 spettatori



GOLD - LA GRANDE TRUFFA € 86.181 40.460 spettatori



CODICE UNLOCKED € 64.023 - 30.564 spettatori



INSOSPETTABILI SOSPETTI € 57.784 - 27.554 spettatori



LA TENEREZZA € 57.415 - 24.516 spettatori





Box Office Italia Film

Box Office Usa, 145 milioni all'esordio per Guardiani della Galassia 2 - 427 worldwide Esordio boom al box office Usa per Guardiani della Galassia 2. Fine settimana tutt'altro che esaltante, quello andato in scena nelle ultime 72 ore, visto anche il mercoledì a due euro di fatto dietro l'angolo. Guardiani della Galassia Vol. 2 ha mantenuto la vetta del botteghino arrivando a sfiorare i 6 milioni di euro, facendo automaticamente meglio di quel primo capitolo che nel 2014 si fermò a quota 5.571.000 euro. Dietro la pellicola Marvel la sorpresa Famiglia all'Improvviso, arrivato ad un niente dai 5 milioni e mezzo di euro, con Baby Boss a quota sei.

Tra le new entry esordio da 490.582 euro per Gold - la Grande Truffa della Eagle, mentre Codice Unlocked della Notorious ha debuttato con 382.617 euro. 283.701 euro, invece, per Insospettabili Sospetti della Warner, con Adorabile Nemica a quota 133.652 euro e Sole cuore amore di Vicari esordiente con 75.948 euro. Chi si avvicina ai due milioni di euro è La Tenerezza di Gianni Amelio (1.730.289 euro, per la precisione), con The Circle arrivato ai 1.569.105 euro, mentre Fast and Furious 8 tocca quota 14.327.464 euro e Lasciati andare raggiunge quota 1.7 milioni di euro.

Fine settimana pronto a partire mercoledì (2 euro a film), quello in arrivo, grazie alle uscite di King Arthur - Il potere della spada, di Richard - Missione Africa e di Song To Song di Terrence Malick, seguiti nella giornata di giovedì da Alien: Covenant, Qualcosa di troppo, On the Milky Road - Sulla Via Lattea di Emir Kusturica, This Beautiful Fantastic, Una settimana e un giorno, E se mi comprassi una sedia? e Tutto quello che Vuoi.