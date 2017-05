Aspettando "Alien: Covenant" rispolveriamo "Prometheus"

Di Pietro Ferraro mercoledì 10 maggio 2017

In attesa di "Alien: Covenant" che debutta nei cinema italiani l'11 maggio ripercorriamo gli eventi di"Prometheus" e la nuova mitologia introdotta dal prequel di Ridley Scott.

E' palese che il Prometheus di Ridley Scott si è dimostrato piuttosto confuso nel suo voler essere all'interno della mitologia di Alien e al contempo allontanarsene per creare una storia di origine per l'iconico Xenomorfo e i suoi creatori.

Ora con Alien: Covenant pronto a debuttare nei cinema italiani l'11 maggio, ripercorriamo il prequel Prometheus con curiosità e una disamina su pregi e difetti di un'operazione che nonostate la bontà della messinscena col senno di poi sembra ancora molto, troppo indecisa.





La trama

Nel 2089 gli archeologi Elizabeth Shaw (Noomi Rapace) e Charlie Holloway (Logan Marshall-Green) scoprono all'interno di una grotta una mappa stellare che accomuna varie culture antiche non collegate tra loro. La coppia di studiosi interpreta questa scoperta come un invito a visitare quelle coordinate e a far luce sui precursori degli esseri umani. Peter Weyland (Guy Pearce), anziano amministratore delegato della Weyland Corporation, finanzia la costruzione dell’astronave Prometheus, un vascello scientifico che seguirà le indicazioni dei due archeologi che condurranno sulla luna LV-223.

Giunto a destinazione l’equipaggio, una volta uscito dal sonno indotto dalla stasi, sarà accolto da David (Michael Fassbender) un sofisticatissimo androide che ha vegliato su di loro durante l’intero viaggio. Approdati sul planetoide nel 2093, un team scenderà in esplorazione sulla superficie per affrontare quello che potrebbe rivelarsi l’evento scientifico più importante dell’intera storia del genere umano, capace di portare l’uomo ad un livello superiore di consapevolezza e di comprensione dell’universo stesso, rispondendo a quesiti irrisolti che da sempre circondano l’essere umano e la sua unicità. Purtroppo la ricerca dei creatori porterà alla luce un incubo biologico che partorirà mostruosità che sembrano vomitate direttamente dall'inferno.





Il nostro commento

La prima domanda da porsi di fronte al Prometheus di Ridley Scott e se giudicarlo come parte integrante della saga di Alien o se trattarlo invece come una sorta di capitolo apocrifco in cui si sfruttano elementi del celebre franchise per andare in tutt’altra direzione. La risposta è che il film si pone a mezza via tra un prequel ed uno spin-off di Alien, a cui Scott ha aggiunto altri elementi in qualche modo "preparatori" a futuri sequel / prequel e quindi è di fatto impossibile ignorare i continui richiami ai primi tre film della saga, che nel corso della visione diventano una sorta di refrain, anche se è indubbio che l’intento finale di Scott è quello di creare una nuova mitologia da cui attingere e ripartire.

Il film è ambizioso ma non pretenzioso, la praticità di Scott gli permette si di lambire arditi e angusti territori filosofici, ma anche di non sconfinare mai oltre il lecito e così dopo aver accennato all’origine della scintilla creativa che ha permesso all’uomo di passare evolutivamente di livello, si pesca nella prima parte tra suggestioni new age in stile Contact e Mission to Mars, mentre nella seconda gli stranianti incubi organici e le visioni biomeccanoidi di gigeriana memoria ci riporteranno prepotentemente entro i confini del fanta-horror e della saga, con disturbanti creature aliene e qualche delucidazione sull’iconico "Space Jockey" per la felicità dei fan di lunga data dell’Alien originale.

Il film di Scott lotta ad ogni sequenza con una dualità in parte conflittuale, che pone Scott tra due fuochi, il dover seguire in qualche caso anche forzosamente un punto di riferimento imprescindibile come quello della saga da egli stesso lanciata, e il volersene in qualche modo sganciare con una narrazione di più ampio respiro, dicotomia che crea su schermo qualche inevitabile paradosso.

Prometheus risulta discreta fantascienza a patto che non si cerchi il capolavoro a tutti i costi, si accetti dal film che ponga più domande di quelle a cui riesca effettivamente a rispondere e che questa dicotomia “Alien non Alien“ non sia un limite, ma contrappunto e preambolo per un futuro viaggio verso altri lidi.

Curiosità sul film

A seguire vi proponiamo alcune curiosità su Prometheus che spiegano nel dettaglio il percorso di Ridley Scott iniziato con il voler dare una storia di origine direttamente legata al suo "Alien" per poi cambiare idea in corsa, optando invece per un film "ibrido" che ha creato inevitabili perplessità.