On The Milky Road - trailer italiano, foto e locandina del film di Emir Kusturica

Di Pietro Ferraro martedì 9 maggio 2017

On The Milky Road: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico di Emir Kusturica nei cinema italiani dall'11 maggio 2017.

L'11 maggio arriva nei cinema italiani On The Milky Road - Sulla Via Lattea, il nuovo film di Emir Kusturica che lo vede anche protagonista al fianco di Monica Bellucci.

Primavera durante la Guerra. Ogni giorno un uomo trasporta il latte e attraversa il fronte a dorso di un asino, schivando pallottole, per portare la sua preziosa mercanzia ai soldati. Benedetto dalla fortuna nella sua missione, amato da una giovane donna del paese, tutto lascia pensare che un futuro di pace lo stia aspettando… fino a che l’arrivo di una misteriosa donna italiana sconvolgerà la sua vita completamente. Inizia così una storia di passione, di amore proibito, che farà precipitare i due protagonisti in una serie di fantastiche e pericolose avventure. Si sono uniti per caso e niente e nessuno sembra in grado di fermarli.

Il cast è completato da Predrag Manojlovic, Sloboda Micalovic E Sergej Trifunovic.

Per il regista Emir Kusturica ogni nuovo film rappresenta una sorta di nuovo inizio a cui approciarsi con umiltà, eccitazione e anche un po' di sana paura.

Il film è una favola moderna, ed è stato emozionante dirigerlo. Ho scoperto la bellezza, ma anche mondi profondamente umani.

On The Milky Road trae spunto da diversi aspetti della vita di Kusturica.

Se dovessi tracciare un paragone tra il mio cinema di ieri e quello di oggi, direi che oggi tendo a guardare di più alle origini. In altri momenti della mia vita, il cinema esisteva in un dialogo con le altre arti: letteratura, pittura e così via. Questa volta, invece, mi interessava soprattutto concentrarmi sulla purezza del linguaggio cinematografico in sé.

Durante le riprese la vita di Kusturica ruotava completamente intorno al film.