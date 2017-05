This Beautiful Fantastic: trailer italiano e poster del film con Jessica Brown Findlay e Tom Wilkinson

L'11 maggio Ambi Media porta nei cinema italiani This Beautiful Fantastic, un dramma inglese a tinte "romance" diretto da Simon Aboud che vede protagonisti Jessica Brown Findlay e Tom Wilkinson.

Il cast del film è completato da Andrew Scott, Jeremy Irvine, Anna Chancellor e Sheila Hancock.

Il regista Simon Aboud parla del film e dei due personaggi al centro della storia.

Al centro della storia ci sono un uomo anziano e solo e una giovane donna che lotta per dare un senso alla propria vita che si trovano l'un l'altro dando inizio ad una strana e magica amicizia, dove Alfie insegna a Bella cos'è la vita e l'amore attraverso la metafora del giardinaggio e Bella ricorda ad Alfie conte ci si sente ad essere vivi. This Beautiful Fantastic è una di quelle rare storie con una bella anima, che fioriscono in un vero gioiello cinematografico. Si tratta di un racconto per adulti, una storia romantica di un amore che sboccia, in ogni sua forma. Il mio obiettivo come regista è sempre stato raccontare la verità emotiva della storia e dei personaggi e dei loro viaggi.