Alien: Covenant - la colonna sonora del prequel di Ridley Scott

Di Pietro Ferraro lunedì 8 maggio 2017

"Alien: Covenant"debutta nei cinema italiani l'11 maggio e Blogo vi propone la colonna sonora del prequel di Ridley Scott.

Nello spazio nessuno può sentirti urlare. Dopo quasi quattro decadi, queste parole rimangono sinonimo dell'assoluta e incessante tensione di quel capolavoro dell’orrore fantascientifico che è stato Alien di Ridley Scott. Il prossimo 11 maggio il padre del leggendario franchise, ritorna ancora una volta al mondo che ha creato per esplorarne i suoi recessi più oscuri con Alien: Covenant, nuovo prequel di cui oggi vi proponiamo la colonna sonora ufficiale.

I membri superstiti dell’equipaggio dell'astronave Covenant scopriranno che quello che sembra essere un paradiso inesplorato, un Eden indisturbato con montagne coperte di nuvole e immensi alberi altissimi, è in realtà un mondo oscuro e mortale pieno sorprese e tranelli. Messi di fronte ad una terribile minaccia, al di là della loro immaginazione, gli esploratori dovranno tentare una fuga precipitosa per uscire da quella trappola mortale.

Ridley Scott ha affidato le musiche del film al pluripremiato compositore e musicista australiano Jed Kurzel che nel 2011 esordisce sul grande schermo musicando il dramma biografico Snowtown, debutto alla regia del fratello Justin Kurzel; i fratelli Kurzel torneranno a collaborare per Macbeth (2015) e il film di Assassin's Creed (2016). I crediti di Jed Kurzel includono anche l'acclamato horror Babadook, il crime Son of a Gun, il western Slow West e il dramma Una. Prima di dedicarsi alle partiture cinematografiche Jed era meglio conosciuto come frontman e cantautore del duo australiano The Mess Hall.

Da segnalare due brani utilizzati per trailer e spot tv del film: "Nature Boy" suggestiva cover della cantautrice norvegese Aurora del classico di Nat King Cole e "Take Me Home, Country Roads" classico country di John Denver.

ATTENZIONE! Le tracce della colonna sonora che trovate a seguire possono includere SPOILER sul film.

TRACK LISTINGS

1. Incubation

2. The Covenant

3. Neutrino Burst

4. A Cabin On The Lake

5. Sails

6. Planet 4 / Main Theme

7. Launcher Landing

8. Wheat Field

9. Spores

10. The Med Bay

11. Grass Attack

12. Dead Civilization

13. Survivors

14. Payload Deployment

15. Command Override

16. Face Hugger

17. Chest Burster

18. Lonely Perfection

19. Cargo Lift

20. Bring It To My Turf

21. Terraforming Bay

22. Alien Covenant Theme

Per ascoltare la colonna sonora integrale clicca QUI.