Stasera in tv: "The Judge" su Canale 5

Di Pietro Ferraro martedì 9 maggio 2017

Canale stasera propone "The Judge", film drammatico del 2014 diretto da David Dobkin e interpretato da Robert Downey Jr., Robert Duvall, Vera Farmiga, Vincent D'Onofrio e Billy Bob Thornton.





Cast e personaggi

Robert Downey Jr.: Henry "Hank" Palmer

Robert Duvall: Joseph Palmer

Vera Farmiga: Samantha Powell

Vincent D'Onofrio: Glen Palmer

Billy Bob Thornton: Dwight Dickham

Jeremy Strong: Dale Palmer

Dax Shepard: C.P. Kennedy

Leighton Meester: Carla Powell

Ken Howard: giudice Warren

David Krumholtz: Mike Kattan

Balthazar Getty: Deputato Hanson

Denis O'Hare: Doc Morris

Grace Zabriskie: Mrs. Blackwell

Sarah Lancaster: Lisa Palmer

Emma Tremblay: Lauren Palmer

Doppiatori italiani

Luca Ward: Henry "Hank" Palmer

Dante Biagioni: Joseph Palmer

Sabrina Duranti: Samantha Powell

Enzo Avolio: Glen Palmer

Ennio Coltorti: Dwight Dickham

Emiliano Coltorti: Dale Palmer

Chiara Fabiano: Lauren Palmer





Trama e recensione

Hank Palmer (Robert Downey Jr.), avvocato in una grande città, torna nei luoghi della sua infanzia dove il padre (Robert Duvall), con cui non ha più rapporti da anni e che è il giudice della cittadina, è sospettato di omicidio. Decide allora di scoprire la verità e in questo percorso ricostruisce i legami con la famiglia da cui si era allontanato anni prima.

The Judge: Recensione Robert Downey Jr. indiscutibile mattatore di The Judge, ultimo film di David Dobkin con Robert Duvall, Vera Farmiga, Billy Bob Thornton e Vincent D'Onofrio. Leggete la nostra recensione in anteprima





Curiosità



Qualcuno menziona retoricamente Atticus Finch, un riferimento a Il buio oltre la siepe (1962), debutto di Robert Duvall nel ruolo di Boo Radley.



Questo film è la prima pellicola prodotta dalla "Team Downey", la società di produzione di Robert Downey Jr. e della moglie Susan Downey.



Jack Nicholson e Tommy Lee Jones sono stati considerati per il ruolo che è andato a Robert Duvall.



Il "Bar Firefly" viene nominato come tributo a Joss Whedon che ha prodotto la serie tv Firefly (2002) e diretto alcuni dei film di Marvel con Robert Downey Jr..



Nonostante in precedenza abbiano lavorato insieme almeno altre due volte, Robert Duvall non ricordava di aver mai incontrato Robert Downey Jr. quando i due attori hanno girato questo film.



La casa molto ordinaria di Chicago di Hank Palmer è situata nella zona di Boston e ospita l'architetto che l'ha progettata, Charles Rose.



Vera Farmiga e Robert Downey Jr. interpretano personaggi che dovrebbero avere la stessa età, ma in realtà la Farmiga è 8 anni più giovane di Downey. Leighton Meester che interpreta la figlia della Farmiga è solo 13 anni più giovane della Farmiga mentre Sarah Lancaster, che interpreta la moglie di Downey, è 15 anni più giovane di lui.



Il capanno da pesca dove il giudice riceve i suoi trattamenti di chemioterapia è lo stesso utilizzato nel film I sublimi segreti delle Ya-Ya Sisters (2002). Entrambi i film sono stati girati a Wilmington, NC.



Robert Duvall per il ruolo in questo film ha ricevuto una candidatura all'Oscar per il Migliore attore protagonista.



Robert Duvall ha interpretato il padre di Billy Bob Thornton nel film Lama tagliente (1996).



Dax Shepard ha intepretato un avvocato difensore anche in Idiocracy (2006).



Robert Downey Jr. e Robert Duvall sono apparsi insieme anche in Conflitto di interessi (1998) e Le regole del gioco (2007).



Joseph Palmer dice nel film di avere 72 anni. Robert Duvall in realtà di anni ne aveva 84 quando il film è uscito.



Il regista David Dobkin ha affermato che lui e Robert Downey Jr. volevano che Hank Palmer somigliasse il più possibile a Tony Stark all'inizio del film per giocare con le aspettative del pubblico riguardo al personaggio.



Il nome Hank Palmer combina due eroi dei fumetti di Marvel e DC: Hank Pym e Ray Palmer, entrambi con il potere di mutare le loro dimensioni ed entrambi scienziati. Robert Downey Jr. che interpreta Hank Palmer ha interpretato Tony Stark, uno scienziato nei fumetti Marvel, nel film Iron Man (2008) e nei successivi cinecomic Marvel.



(SPOILER) Nonostante il film presenti un finale aperto, il regista David Dobkin ha detto di avere la certezza che Hank diventerà giudice di Carlinville, e quindi il titolo del film si riferisce ad Hank e non a Joseph. (FINE SPOILER) .

Il film costato 50 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 84.







La colonna sonora

TRACK LISTINGS

1. Phantom Witness

2. Mercury Glass

3. Bag of Tricks

4. St. Francis

5. Indiana

6. Samantha

7. Wooden Nickel

8. The Judge

9. Reward for Dog

10. Blood Evidence

11. Shelby Rd.

12. Never on Pavement

13. Light a Match

14. Hope Stevens

15. Diamond Collapsible

16. Carla's Father

17. Ten Speed

18. Old Room

19. Night Fit (Velvet Box)

20. Twenty Degree Bend

21. Watch and Learn

22. Tire and Rim

23. Aye of Knute

24. Missing Time

25. Trophies

26. I Choose You

27. Wabash River Float