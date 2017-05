King Arthur - Il potere della spada: la colonna sonora del film di Guy Ritchie

Di Pietro Ferraro martedì 9 maggio 2017

Il 10 maggio debutta nei cinema italiani "King Arthur - Il potere della spada" e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale dell'avventura fantasy di Guy Ritchie.

Il 10 maggio la leggenda di Re Artù torna sul grande schermo con King Arthur - Il potere della spada, un'audace rivisitazione del mito di "Excalibur" ad opera del britannico Guy Ritchie, il regista dietro ai due Sherlock Holmes con Robert Downey Jr..

Ispirata a "La morte di Artù" di Thomas Mallory, Il film è un apporto iconoclasta al mito classico di Excalibur, tracciando il viaggio di Arthur, interpretato da Charlie Hunnam, dalla strada al trono. Fanno parte del cast anche Àstrid Bergès-Frisbey nei panni di Ginevra, Jude Law nel ruolo dell'antagonista Vortigern, Djimon Hounsou come Bedivere ed Eric Bana nel ruolo di Uther Pendragon.

Quando il padre del piccolo Arthur viene assassinato, suo zio Vortigern (Jude Law) si impadronisce del trono. Derubato dei diritti che gli spetterebbero per nascita e senza sapere chi è realmente, Arthur riesce a sopravvivere nei vicoli oscuri della città e solo quando estrae la mitica spada dalla roccia la sua vita cambia radicalmente ed è costretto ad accettare la sua vera eredità...che gli piaccia o no.

La colonna sonora del film è dell'inglese Daniel Pemberton che torna a collaborare con il regista Guy Ritchie dopo aver musicato lo spy-action Operazione U.N.C.L.E.. Pemberton ha inoltre collaborato con Ridley Scott ("The Counselor - Il procuratore"), Danny Boyle ("Steve Jobs") e musicato il recente Gold - La grande truffa di Stephen Gaghan.

La colonna sonora include anche il brano "The Devil & The Huntsman" composto da Daniel Pemberton interpretato dal musicista folk Sam Lee e utilizzato sia nel film che nei trailer.

TRACK LISTINGS

1. From Nothing Comes a King

2. King Arthur: Legend of the Sword

3. Growing Up Londinium

4. Jackseye’s Tale

5. The Story of Mordred

6. Vortigen and the Syrens

7. The Legend of Excalibur

8. Seasoned Oak

9. The Vikings & The Barons

10. The Politics & The Life (feat. Gareth Williams)

11. Tower & Power

12. The Born King

13. Assassins Breathe

14. Run Londinium

15. Fireball

16. Journey to the Caves

17. The Wolf & The Hanged Men

18. Camelot in Flames

19. The Lady in the Lake

20. The Darklands

21. Revelation

22. King Arthur: Destiny of the Sword

23. The Power of Excalibur

24. Knights of the Round Table

25. King Arthur: The Coronation

26. The Devil & The Huntsman (feat. Sam Lee)

27. The Ballad of Londinium (Bonus Track)

28. Riot & Flames (Bonus Track)

29. Anger (Bonus Track)

30. Cave Fight (Bonus Track)

31. Confrontation with the Common Man (Bonus Track)

32. The Devil & The Daughter (Bonus Track)

Per ascoltare la colonna sonora ufficiale integrale clicca QUI.