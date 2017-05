Film 2018-2019: Cliff Curtis per i sequel di Avatar - Russell Crowe per Arc of Justice

Di Federico Boni martedì 9 maggio 2017

Russell Crowe affiancherà David Oyelowo in Arc of Justice, mentre Cliff Curtis prenderà parte ad Avatar 2, 3, 4 e 5.

Film 2018-2019: Will Ferrell & Jason Momoa per la Paramount - Dave Chappelle per E' nata una Stella Garret Dillahunt ritrova Steve McQueen in Widows. - Avatar sequel: Cliff Curtis, volto di Fear the Walking Dead, prenderà parte a tutti e 4 i sequel di Avatar firmati James Cameron. Parola di Deadline. Curtis sarà Tonowari "leader dei Metkayina, clan delle persone della scogliera". Cliff raggiunge Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Sigourney Weaver, con Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver, Josh Friedman e Shane Salerno allo script. 18 dicembre 2020, 17 dicembre 2021, 20 dicembre 2024 e il 19 dicembre 2025 le 4 date d'uscita dei 4 sequel, con riprese ufficialmente iniziate.

- Arc of Justice: Russell Crowe affiancherà David Oyelowo nell'adattamento cinematografico di Arc of Justice, libro del 2004 di Kevin Boyle. In cabina di regia per la Mark Gordon Company Jose Padilha (Narcos), con Max Borestein e Rodney Barnes allo script. Il libro racconta la storia vera di un incidente razziale avvenuto nella Detroit del 1925 che coinvolse il medico afroamericano Ossian Sweet (Oyelowo). L'uomo venne accusato di omicidio, con il famoso avvocato Clarence Darrow (Crowe) che lo difese in tribunale.

- dramma senza titolo: Jeff Bridges e Diane Lane sul set grazie al nuovo dramma di Reed Morano, da poco visto in tv con la strepitosa serie The Handmaid's Tale. La pellicola, precedentemente conosciuta con il titolo First Chair, è stata scritta dal candidato agli Oscar Stuart Blumberg (The Kids are All Right). Il film vede un virtuoso violinista (Bridges) dover ritrovare l'ex moglie (Lane) a causa di una malattia a lui diagnosticata.