Artemis, diventa film il nuovo libro dell'autore di The Martian

Di Federico Boni martedì 9 maggio 2017

Hollywood torna a saccheggiare la fantascienza di Andy Weir con Artemis, dal 14 novembre nelle librerie d'America.

Sopravvissuto - The Martian: recensione in anteprima del film di Ridley Scott Ridley Scott dirige Matt Damon e Jessica Chastain in Sopravvisuto - The Martian, tratto dal romanzo di Andy Weir. Leggete la nostra recensione in anteprima Candidato a 7 premi Oscar e campione d'incassi con 630,161,890 dollari rastrellati in tutto il mondo, The Martian ha lanciato Andy Weir, autore del romanzo poi adattato da Ridley Scott, nell'Olimpo di Hollywood.

Non a caso i diritti del suo nuovo attesissimo romanzo, Artemis, in uscita nelle librerie d'America il prossimo 14 novembre 2017, sono subito stati acquistati dalla Fox e dalla New Regency. Parola di Variety.

Artemis sarà ancora una volta orientato alla fantascienza, con ambientazione in un prossimo futuro nella prima e unica città sulla Luna. Artemis, il suo nome, città per ricchi turisti o eccentrici miliardari. Protagonista Jazz Bashara, contrabbandiere e criminale di basso livello che proverà a sfruttare una pericolosa opportunità. Sconosciuta la data d'uscita nelle librerie d'Italia.

