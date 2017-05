Quanto costa andare al cinema nel mondo? I dati

Di Federico Boni martedì 9 maggio 2017

Il costo del biglietto in un cinema d'Italia è il 28esimo su 47 Paesi presi in considerazione.

Deutsche Bank ha realizzato uno studio dedicato ai prezzi del mondo, comparando i prezzi rilevati in 47 città del mondo. Tra i vari prezzi è stato rilevato anche quello del biglietto per andare al cinema. Se a Milano in media il biglietto per il film sul grande schermo ha un valore di 9,2 $, a Zurigo è ben il doppio (18$) seguita da Tokyo (15,7$), New York (15,6$) Sydney (15,1$), Londra (14,9$), Copenaghen (14,6$), Parigi (11,6 $), Berlino (10,6 $) e (9,9 $) Madrid. Numeri alla mano, il costo del biglietto in un cinema italiano è il 28esimo su 47 Paesi presi in considerazione.

Ticket a prezzo più basso si trovano in Brasile, a Singapore, in Nuova Zelanda, in Grecia, in Russia, in Portogallo, nella Repubblica Ceca, in Polonia, in Sud Africa, in Turchia, nelle Filippine, in India, Messico, Indonesia e Malesia.

L’indagine, che uniforma i prezzi in dollari americani (USD), prende ovviamente in analisi diversi fattori: dal salario medio al costo di una cena, dal prezzo del gas a litro all’affitto medio mensile di un appartamento con due camere fino all’inquinamento e all’assistenza sanitaria. Che a Zurigo un biglietto del cinema costi 18 dollari, in sostanza, è abbastanza normale, vista l'entità del salario medio. Che l'italiano sia esageratamente polemico nei confronti del costo di un ticket cinematografico, visti i dati raccolti da Deutsche Bank?