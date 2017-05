Jurassic World 2: Jeff Goldblum parla del ritorno di Ian Malcolm

Di Pietro Ferraro martedì 9 maggio 2017

Jeff Goldblum annuncia la sua imminente partenza per Londra dove inizierà a girare le sue scene in "Jurassic World 2".

Il mese scorso i fan di Jurassic Park hanno ricevuta la bella notizia che Jeff Goldblum riprenderà il ruolo del dottor Ian Malcolm in Jurassic World 2. Non è stato annunciato niente riguardo al suo ruolo all'interno della trama o quanto sia grande sarà la parte, ma l'attore stesso ha finalmente parlato del suo ritorno al franchise in una nuova intervista rilasciata a Entertainment Weekly.

Jurassic World 2, torna Jeff Goldblum Dopo oltre 20 anni Jeff Goldblum sarà nuovamente Ian Malcolm nel sequel di Jurassic World.

Quando gli è stato chiesto quando tornerà sul set, Goldblum ha spiegato che sarà a Londra per girare le sue scene tra poche settimane.

Vado a Londra tra poche settimane, dove già stanno lavorando duro e dove cercherò di dare il mio contributo al dino-entertainment. Mi piace il mio personaggio. Penso che il mio personaggio sia un uomo vivace, insolente e dotato di una certa integrità e con pensieri profondi. E ovviamente continua ad essere popolare in tutto il mondo, un vero fenomeno, un grande intrattenitore. Ho parlato con il regista JA Bayona per telefono, mi è piaciuto il film "The Impossible" con Naomi Watts. Non sapevo che era un buon amico di un mio amico, un regista con cui ho lavorato qualche tempo fa in Spagna, Fernando Trueba, che è un tipo fantastico. Sapere che i due erano amici fraterni mi ha fatto davvero molto piacere.

Il dottor Ian Malcolm di Jeff Goldblum è un eccentrico matematico, docente universitario e "caosologo" invitato su Isla Nublar dal miliardario John Hammond nell'originale Jurassic Park. Il personaggio è tornato per il sequel del 1997 The Lost World, ma non è tornato per Jurassic Park III ne per il blockbuster Jurassic World. C'era però un "easter egg" a lui dedicato in Jurassic World in cui veniva mostrato in un paio di occasioni il nuovo libro del dottor Ian Malcolm dal titolo "Dio crea i dinosauri".

Jeff Goldblum nell'intervista ha parlato del franchise e delle sue conversazioni con il regista J.A. Bayona.

Anche se qualcuno potrebbe dire che si tratta solo d'intrattenimento da popcorn (di prim'ordine naturalmente), nelle nostre conversazioni lui era molto concentrato sui problemi che coinvolgono l'avidità, tema ricorrente in questi film, come lo sono le meraviglie della scienza e della ragione, è un punto molto affascinante in cui la nostra specie si trova a confrontarsi nella vita reale e in questo mondo immaginario. Sono questioni a cui sono molto interessato, quindi non vedo l'ora di farlo e intendo godermi ogni singolo giorno di lavoro.

Jeff Goldblum si unisce ad un cast che vede il ritorno di Chris Pratt, Bryce Dallas Howard e B.D. Wong, insieme a diversi nuovi membri come Toby Jones, Rafe Spall, Justice Smith, Ted Levine e James Cromwell. J.A. Bayona dirige Jurassic World 2 da uno script originale degli scrittori di Jurassic World, Colin Trevorrow e Derek Connolly. Universal ha fissato una data di uscita del film al 22 giugno 2018.