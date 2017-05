Alien: le biscottiere ispirate all'iconico Xenomorfo

Di Pietro Ferraro martedì 9 maggio 2017

Per i fan della saga "Alien" un paio di inquietanti biscottiere ispirate agli xenomorfi guerrieri e alla regina aliena del sequel "Aliens - Scontro finale".

L'11 maggio debutta nei cinema italiani Alien: Covenant e in attesa di goderci in sala il nuovo prequel di Ridley Scott vi proponiamo un paio di gadget spettacolari anche se piuttosto inquietanti rispetto al loro utilizzo.

Biscottiere ispirate alla letale specie nota come Xenomorfo? Si, parliamo di un gadget destinato ai fan più irriducibili poiché il solo accostare la mano per prendere un biscotto vicino ad una delle creature più terrificanti della storia del cinema è roba da veri nerd.

Sarà kitsch quanto vi pare, ma queste due biscottiere sono pezzi da collezione imperdibili che cambieranno per sempre il vostro modo di guardare un biscotto e chissà, forse riusciranno anche a scoraggiare i più golosi in cerca di un buon motivo per mettersi a dieta.

Un perfetto organismo, la sua perfezione strutturale è pari solo alla sua ostilità... un superstite, non offuscato da coscienza, rimorsi, o illusioni di moralità. Ash

Una delle biscottiere è ispirata agli xenomorfi guerrieri del sequel Aliens - Scontro finale, mentre l'altra replica un uovo "amorevolmente" sorvegliato dalla regina aliena.

Trovate la biscottiera dello Xenomorfo guerriero QUI mentre quella con l'uovo e la regina QUI. Vi segnaliamo inoltre che la biscottiera "Guerriero" è disponibile anche in una colorazione alternativa in bronzo reperibile QUI.