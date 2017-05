Aladdin in live-action, Guy Ritchie conferma che sarà un musical

Di Federico Boni martedì 9 maggio 2017

Dopo King Arthur Guy Ritchie si prepara a girare il live-action di Aladdin.

Aladdin, Will Smith sarà il Genio nel live-action Disney? Will Smith come Robin Williams nel 1992. Sarà lui il Genio di Aladdin nel nuovo live-action Disney? Dopo il boom de La Bella e la Bestia, con 1,186,029,848 dollari incassati in tutto il mondo, in casa Disney sono pronti a bissare con un altro live-action particolarmente atteso. Aladdin, diretto da Guy Ritchie e attualmente in pre-produzione.

In promozione con King Arthur, il regista di Sherlock Holmes ha confermato i rumor circolati nei mesi scorsi, ribadendo che anche Aladdin, come La Bella e la Bestia, sarà un musical.

“Sarebbe difficile non fare di Aladdin un musical”. “Ma è troppo presto per parlarne perché mi sono appena immerso in questo progetto. Sono ancora alla ricerca dei membri del cast e non ho ancora trovato esattamente la direzione in cui vorrei andare. Sono fiducioso che, ad un certo punto, saprò che strada prendere, ma adesso è solo un po’ prematuro per parlarne".

Campione di incassi nel 1992, il cartoon venne nominato a ben 5 premi Oscar, vincendone due per la miglior colonna sonora di Alan Menken e la miglior canzone originale, A Whole New World, scritta sempre da Alan Menken insieme a Tim Rice. Anche Friend Like Me, brano scritto di nuovo da Alan Menken con Howard Ashman, venne candidato.

Fonte: ScreenRant